Vulkanen Etna rører på seg igjen - se de spektakulære bildene

Vulkanen Etna er Europas mest aktive vulkan og den siste tiden har innbyggere nær vulkanen på den italienske øya Sicilia, fått oppleve noe spektakulært.

Vulkanen rører nemlig på seg igjen, og i flere uker har medier meldt om at lava har sprutet ut av vulkanen.

Senest tirsdag legger Boris Behncke som jobber ved Etna Observatorium i Linguaglossa på Sicilia, ut en video av den aktive vulkanen på Twitter. Videoen ble ifølge ham tatt natt til 16 februar, og han skriver selv på Twitter at det er intens aktivitet han er vitne til.

Etna ligger like ved byen Catania, der det bor omkring 300.000 innbyggere.

Ifølge italienske La Repubblica skal aktiviteten ikke være til fare for befolkningen. Catania flyplass, skrev tidligere tirsdag kveld på Twitter at de var nødt til å holde stengt. Fra klokken 19.30 er beskjeden at rullebanen foreløpig er stengt grunnet forurensning, men at det jobbes med å rydde opp.

Ifølge Euronews var Etnas forrige store utbrudd i 2001, men jevnlig ses aktivitet ved vulkanen.

Blant annet viste også bilder i 2019 lava sprute ut. Dette ble ikke ansett å være farlig for mennesker, fordi aktiviteten skjedde helt i toppen av fjellet, men turister ble stanset fra å komme for nær.

