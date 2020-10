Vurderer å kreve koronatesting i kongressbygningen

Ledere i den amerikanske kongressen skal igjen vurdere om de skal kreve koronatester i kongressbygningen etter at to senatorer er blitt smittet.

Meldingen om at de to senatorene Mike Lee og Thom Tillis er blitt smittet kom kun timer etter at det fredag ble kjent at president Donald Trump hadde fått påvist koronavirus.

Alle tre var til stede under en begivenhet i rosehagen i Det hvite hus sist lørdag, da Trump formelt nominerte Amy Coney Barrett til USAs høyesterett. Barrett har dessuten vært i kontakt med en rekke andre senatorer foran godkjenningsprosessen som skal starte 12. oktober.

I dag blir det tilbudt koronatesting for alle i kongressbygningen, men det er ikke et krav. Det vurderer nå ledere fra det demokratiske partiet å forandre på.

– Vi kan ikke tillate at regjeringens avfeiende holdning skal påvirke kongressen, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer i en uttalelse.

Imidlertid har det ikke kommet noen avgjørelse om saken ennå. Kongressbygningen har ikke vært åpen for besøkende siden mars, og mange møter og høringer avholdes delvis som fjernmøter.

Mange av kongressens medlemmer er eldre og i risikogruppen. I tillegg har flere republikanske medlemmer nektet å bruke munnbind.

