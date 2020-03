Vurderer gradvis åpning av skoler

Helseminister Bent Høie (H) sier det kan bli aktuelt å åpne skolene for de eldste elevene, slik at de får gjennomført eksamen.

Nå sier helseministeren til NRK at han i samarbeid med utdanningsministeren også vurderer å gradvis åpne noen skoler:

– Vi må vurdere smitteforhold opp mot samfunnskonsekvensene, sier Bent Høie.

Tiltaket skal være mest aktuelt for elever i videregående skoler, ettersom disse skal ha avgangseksamen, sier Høie til allmennkringkasteren.

– Da må vi vurdere konsekvensene av at et helt kull ikke får ha avgangseksamen, og vi må vurdere om dette er såpass voksne elever at det er mulig å ha regimer rundt det som gjør at det er mulig å komme tilbake på skolen. Alt dette jobber vi med nå, for vi må høste erfaringer fra de tiltak som er innført, sier Høie.

Følg utviklingen om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Han har ikke tatt stilling til om skolene skal holdes stengt helt frem til sommeren.

Omtrent samtidig kommer nyheten fra nabolandet Sverige om at den svenske statsministeren Stefan Löfven på en pressekonferanse anbefaler å stenge videregående skoler og høyere utdanning for undervisning.

– Fra i morgen anbefales alle videregående skoler, høyskoler og universiteter å tilrettelegge for nettundervisning, sier Löfven.

Han sa at det kan komme på tale å stenge barnehager og barneskoler, men at regjeringen først må få på plass et regelverk som omfatter omsorgstiltak for barn av foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner.

Sveriges statsminister Stefan Löfven anbefaler stenging av videregående skoler og høyere utdanning. Foto: (AP / NTB scanpix)

I forrige uke advarte overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet mot forhastet stenging av skoler i møte med koronaviruset.

Dette skjedde bare timer før landets skoler ble stengt.

– Stenging av skoler er ikke bare et smittevernspørsmål. Det er et samfunnsspørsmål, sa Aavitsland.

– Vi må vite om det virker, og det er usikkert. Vi vet ikke hvilken rolle barn spiller i spredningen av epidemien, sa Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet advarte om forhastet stenging av skoler. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Folkehelseinstituttets fremste smittevernekspert understrekte at ringvirkningene blir store dersom hundretusener av barn ikke skal være på skolen, men hjemme.

Les også: – Vi har oppdaget nye symptomer på korona

– Hvem skal passe på dem? For arbeidstakere som desperat trenger sine ansatte, vil det være dumt om foreldre skal være hjemme å passe sine barn. Dette må vi tenke nøye gjennom. Det er ingen lett avgjørelse, sa Aavitsland noen timer før nyheten om skolene kom.