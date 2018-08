VW tilbakekaller 700.000 biler

700.000 Volkswagen Tiguan og Touran tilbakekalles på grunn av en feil med lyset rundt soltaket. Det er uklart om biler i Norge blir kalt tilbake.

Ifølge Reuters melder det tyske bransjenettstedet Kfz-Betrieb at fukt kan gi fare for kortslutning av en LED-lysstripe rundt bilenes soltak. Det kan igjen føre til at taket tar fyr, og i verste fall kan det begynne å brenne.

I Tyskland er 52.500 biler rammet.

Pressekontakt Anita Svanes ved Volkswagen Norge sier til E24 at de så langt ikke har fått oversikt over hvilke markeder problemet gjelder, og dermed heller ikke om det gjelder Norge.

