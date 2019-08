Vy: - Får ikke alle pendlerne hjem

Østfoldbanen er fortsatt stengt.

Togproblemene på Østlandet etter torsdagens uvær er ikke over.

Torsdag ettermiddag melder NRK at togpendlerne på Østfoldbanen ikke kan være sikre på å komme hjem i løpet av dagen.

- Østfoldbanen er fortsatt stengt. Vi har noe alternativ transport, men langt ifra nok. Vi gjør alt vi kan for å få folk frem, men det har rett og slett blitt en for voldsom oppgave i dag, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til statskanalen.

Vy ber derfor pendlerne om å forsøke å skaffe seg alternativ transport hjem.

Østfoldbanen mellom Oslo S og Kolbotn er stengt på grunn av en ødelagt sporveksel på Bekkelaget.

Været: Nytt farevarsel og lavtrykk i kø

Meldingen kommer etter en dag med en rekke forsinkelser og innstillinger over hele Østlandet, etter tordenværet som raste i morgentimene på torsdag.

Ber Bane Nor svare for seg

Jernbanedirektoratet er ikke fornøyd med togkaoset som oppsto på grunn av uværet og ber Bane Nor svare for seg.

Jernbanen skal takle været som var torsdag, mener Jernbanedirektoratet ifølge Aftenposten.

Kraftig tordenvær førte til innstilte tog på nesten alle toglinjer på store deler av Østlandet torsdag. Flere titusen passasjerer måtte finne alternativ transport.

– Vi er nødt til å ta det opp med Bane Nor for å finne ut hva som har skjedd, og hvordan vi kan unngå at slike problemer oppstår i fremtiden. Vi må ha en mer robust jernbane enn det vi har i dag, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

- En vanskelig dag for veldig mange

De skal nå be om en redegjørelse fra Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen.

Han beklager overfor passasjerer som ble forsinket på grunn av togstansen.

– På vegne av alle som driver med jernbane, så vil jeg beklage dagens forsinkelser. Det har vært en vanskelig dag for veldig mange, sier Horrisland.

Vy skriver på sine nettsider at det er få tilgjengelige busser og taxier og ber passasjerer som har planer om å benytte Østfoldbanen, om å vurdere andre transportmidler.

Forsinkelser til Gardermoen

Klokken 13.30 gjenåpnet Gardermobanen, men innstillinger og forsinkelser må fortsatt påregnes, melder Bane Nor. Selv om bussene som har gått mellom Oslo S og Gardermoen, kan omdisponeres til andre ruter, må bussjåførene forholde seg til hviletidsbestemmelser.

Det kraftige regnet og tordenværet på Østlandet det siste døgnet har ført til store utfordringer. I morgentimene var det totalt kaos i togtrafikken og nesten alle tog var innstilt, både hos Vy og Flytoget.