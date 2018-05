Wara møtt av hardkjør om luftambulanse og beredskap 

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) fikk en rekke spørsmål om helseberedskapen i Nord-Norge i Stortinget, men henviste til helseministeren.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville ha svar på hvor fornøyd Wara er med helseberedskapen i Nord-Norge for øyeblikket.

– I disse dager opplever vi en situasjon der ambulanseflyene i Nord-Norge blir satt på bakken etter en nærmest skandaløs anbudsrunde. Beredskapsmessig er dette svært alvorlig. Risikoen for at noen ikke får den hjelpen de trenger, er stor, sa Sps Marit Arnstad i den muntlige spørretimen.

– Hvordan ser statsråden på den totale beredskapen i Norge og særlig på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge når luftambulansen i perioder i praksis ikke fungerer? spurte hun.

Wara viste til at ansvaret for luftambulansetjenesten tilhører en annen minister, nemlig helseminister Bent Høie (H).

– Jeg er helt sikker på at vi tar situasjonen på det største alvor. Jeg vet at han jobber kontinuerlig med situasjonen, sa Wara.

– Det er ikke riktig for meg å gå nærmere inn på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge de siste ukene.

Justisministeren avviste at det snakk om noen ansvarspulverisering i saken. Statsråden la samtidig til at ingen fra regjeringen har sagt at man er fornøyd med helseberedskapen i Nord-Norge.

– Jeg har ikke opplevd at helseministeren prøver å skyve dette ansvaret over på en annen minister. Det som er beredskapsministerens ansvar på dette området, er å sørge for totalberedskapen.

