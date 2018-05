Wara vil endre passloven for å hindre at overgrepsdømte forlater Norge

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil endre passloven slik at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, ikke kan forlate landet.

Onsdag tok KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad saken opp i Stortingets spørretime, og krevde svar fra justisministeren. Wara svarte at han ønsker å endre passloven.

– Vi tar sikte på å sende et forslag om endring i passloven ut på høring før sommeren som gjør at vi kan stille vilkår om å ikke forlate landet, sier Wara til TV 2.

I forrige uke avslørte TV 2 at en nordmann som tidligere er dømt for seksuelle overgrep mot barn, i forrige uke ble pågrepet for besittelse av overgrepsmateriale av thailandsk politi.

Den pågrepne nordmannen i Thailand er omtalt i flere reportasjer det siste året, og har selv uttalt at han har «pedofile trekk». Han er domfelt elleve ganger i Norge, blant annet for grove overgrep mot barn. Da han flyttet til Thailand sonet han en forvaringsdom på åtte år for overgrep, men han søkte likevel om pass, noe han fikk, og kunne dermed forlate Norge før endt soning.

Ifølge thailandske medier satt mannen og så på overgrepsvideoer på sin bærbare PC da politiet gikk inn i mannens bolig. Han bor sammen med sin thailandske ektefelle og i huset bor det ifølge kanalen også flere barn.

(©NTB)

Mest sett siste uken