Weinstein-saken: - Hun sa han ga henne de beste orgasmene

- Harvey Weinstein var hennes «åndelige sjelevenn» og han ga henne «de beste orgasmene», hevdet vitne i retten.

NEW YORK (Nettavisen): Vitnet Talita «Coco» Maia (35) forklarte seg på mandag om forholdet mellom voldtektsofferet Jessica Mann (34) og Harvey Weinstein (67) i Manhattan Criminal Court.

Talita «Coco» Maia er en brasiliansk skuespiller og tidligere venn av Jessica Mann. Mann har hevdet at hun ble voldtatt av Weinstein ved to anledninger, og Harvey Weinstein er tiltalt for i et tilfelle å ha voldtatt Jessica Mann på et hotell i 2013.

I forrige uke forklarte Mann seg i retten om hvordan hun ble voldtatt av Weinstein, hvordan hun ble dratt inn i en trekant med ham, og hvordan hun ved et tilfelle ble urinert på og fikk en «golden shower» av Weinstein.

- Han var hennes åndelige sjelevenn

Talita «Coco» Maia var på mandag hentet inn som vitne av Weinsteins forsvarsadvokater, for å være med på svekke forklaringene til Jessica Mann og andre vitner i Weinstein-saken.

Talita «Coco» Maia er hentet inn av Harvey Weinsteins forsvarsadvokater, og skal være med på svekke forklaringene til Jessica Mann og andre vitner i Weinstein-saken som hevder de er utsatt for voldtekt eller overgrep. Foto: AP/Seth Wenig

Maia forklarte i retten på mandag at hun, til tross for at hun og Mann var gode venner, aldri hadde hørt fra venninnen at hun var blitt voldtatt av Weinstein, eller at han på noen måte hadde skadet henne, melder New York Post.

Mann forklarte også i forrige uke at hun hadde «faket» en orgasme i forbindelse med at Weinstein forgrep seg på henne, bare for å slippe unna fortest mulig.

- Det var den beste orgasmen jeg noensinne har hatt, forklarte Mann at hun sa til Weinstein i dette tilfellet.

Anklagene mot Weinstein ble først omtalt i New York Times i oktober 2017. Deretter strømmet det på med beskyldninger mot den nå 67 år gamle filmmogulen, blant annet fra Jessica Mann (bildet). Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Foto: David Dee Delgado/Getty Images/AFP

Brasilianske Maia bekreftet i retten at Mann hadde fortalt henne om sitt sex-liv med Weinstein.

- Hadde Mann noen gang en samtale med deg om Harvey, om hennes interaksjoner med ham, om at det var de beste orgasmene hun noen gang hadde hatt? spurte Weinsteins advokat, Donna Rotunno, det brasilianske vitnet Maia i retten på mandag, ifølge NY Post.

Da svarte Maia:

- Hun ga meg den informasjonen frivillig på et tidspunkt, ja, forklarte Maia.

Det brasilianske vitnet fortalte også i retten at hun mener Mann og Weinstein hadde et romantisk forhold, melder Fox News. Mann har også forklart at hun flere ganger har hatt frivillig sex med Weinstein.

Her ankommer Harvey Weinstein Manhatta Criminal Copurt i forrige uke. Til venstre ser man Weinsteins forsvarer, advokat Donna Rotunno. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Maia, som delte leilighet med Mann i Los Angeles, fortalte også at Jessica Mann på et tidspunkt fortalte henne at hun likte Weinstein som person.

- Hun sa en del ganger at han var hennes åndelige sjelevenn, sa Maia i retten.

- Voldtatt to ganger

Maia forklarte i retten at hun traff Mann på et filmsett i oktober 2012, før de to flyttet sammen sent i 2012 eller tidlig i 2013. Mann har fortalt at hun ble voldtatt av Weinstein ved to anledninger, en gang på DoubleTree Hotel på Manhattan i mars 2013 og så noen måneder senere i California. Weinstein er bare tiltalt for hotell-voldtekten i mars 2013.

Jessica Mann forklart at hun ble voldtatt av Harvey Weinstein ved to anledninger. Dette bildet av vitnet Jessica Mann er tatt når hun ankommer Manhattan Criminal Court for å vitne mot Harvey Weinstein i New York 4. februar i år. Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Ifølge NY Post har Mann også anklaget Weinstein for å ha tvunget henne til oralsex på et hotellrom på Montage Beverly Hills i februar 2013. I dette tilfellet hevder Mann at den brasilianske skuespilleren Maia da befant seg i den samme hotell-suiten med henne og Weinstein.

Maia bekreftet i retten at hun den aktuelle dagen ble bedt om å bli med de to til hotellsuiten.

- De sa spesifikt at det ikke skulle ta så lang tid, og spurte om jeg ville være med. Jeg følte det var ubehagelig ... jeg hadde ikke lyst til å gå på rommet med dem, sa hun i retten.

Maia forklarte i retten på mandag at hun, til tross for at hun og Jessica Mann var gode venner, aldri hadde hørt fra venninnen at hun hadde blitt voldtatt av Weinstein eller at han på noen måte skadet henne. Her forlater Talita Maia retten på Manhattan denne uken. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Ifølge Maia gikk Mann og Weinstein deretter inn på et rom og lukket døren, og ble der i ti minutter.

Maia sa i retten at Jessica Mann ikke ba om hjelp mens de to var rommet, eller at hun virket oppbrakt etter at hun skal ha blitt tvunget til munnsex.

- Jessica var nysgjerrig på jenter

Talita Maia forklarte også at hun og Jessica Mann etter den angivelige voldtekten på DoubleTree Hotel på Manhattan, gikk på en filmfremvisning hvor de traff på Weinstein og hans kone.

Jessica Mann og Emanuela Postacchini er to av kvinnene som anklager Harvey Weinstein for voldtekt og overgrep. Foto: Montasje: AFP: Johannes Eisele og

- Jeg tror det var rart for oss begge. Mann beundret Georgina, hun er en svært vakker kvinne, sa Maia i retten om Weistne ekskone, Georgina Chapman.

Georgina Chapman gikk fra Weinstein fem dager etter at saken mot ham eksploderte i 2017.

Maia innrømmet derimot i retten at Mann hadde vært fortvilet over at Weinstein ved en anledning presset henne til å ha trekant med den italienske skuespilleren Emanuela Postacchini (32).

Her er Harvey Weinstein sammen med sin ekskone, Georgina Chapman på Oscar-utdelingen i 2017. Hun bestemte seg for å forlate sin ektemann, fem dager etter at saken eksploderte i mediene. Foto: Jordan Strauss (AP)

Men, som Maia forlate i retten: - Jessica var nysgjerrig på jenter. Da hun traff Emanuela, så nevnte hun at hun var nydelig. Hun gjentok det flere ganger, sa Maia i retten.

Vitne: - Jeg ville aldri ha gjort noe slik

Et annet vitne som forklarte seg i retten mandag, var den meksikanske modellen Claudia Salinas. Hun var kalt inn for å svekke vitnemålet til Lauren Young, som i forrige uke hevdet at Salinas ordnet et møte mellom henne med Weinstein. Dette møtet skal ha endt med at Weisten forgrep seg på henne på badet på et hotellrom, mens Salinas satt utenfor.

Her forlater den meksikanske modellen Claudia Salinas retten etter å ha forklart seg i Weinstein-saken. Foto: AP Photo/Mark Lennihan

I retten mandag benektet Salinas dette. Den meksikanske modellen sier hun aldri fulgte de to opp på noe hotellrom og at hun heller aldri lukket døren etter dem, da Weinstein og Young gikk inn på baderommet hvor overgrepet skal ha funnet sted.

- Jeg ville aldri ha gjort noe slik. Jeg ville aldri lukket døren bak noen.

Weinstein til Nettavisen: - Jeg har gode advokater

Anklagene mot Weinstein ble først omtalt i New York Times i oktober 2017. Deretter strømmet det på med beskyldninger mot den nå 67 år gamle filmmogulen.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Her er Harvey Weinstein på vei inn i retten på Manhattan i forrige uke. - Jeg har gode advokater, sier Weinstein til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen

Men rettssaken som nå pågår i New York, omhandler bare tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene tiltalepunktet dreier seg om en voldtekt av Jessica Mann i 2013 og det andre om tvungen oralsex med Mimi Haley i 2006, da hun var produksjonsassistent på programmet Project Runway.

Nettavisen traff selv Harvey Weinstein på vei inn til rettssaken i Manhattan Criminal Court i begynnelsen av februar. På spørsmål fra Nettavisen om han hadde noen kommentarer til anklagene, og hvordan han så på mulighetene for å bli frifunnet, svarte Weinstein:

- Jeg har gode advokater.

Weinstein nekter all skyld i saken, men risikerer livstidstraff om han blir dømt.

Aktoratet ble ferdig med sin gjennomgang og vitneavhør i retten på fredag i forrige uke. Denne uken er det Weinsteins advokater som kaller inn vitner, og de vil trolig holde på i et par dager til. Torsdag vil Weinsteins forsvarere trolig holde sin avslutningsprosedyre, mens aktoratet da er forventet å holde sin på fredag. I neste uke er det ventet at juryen vil starte sine diskusjoner om en eventuell dom i saken.

Det er fortsatt uklart om Harvey Weinstein selv vil forklare seg i saken.