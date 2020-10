Whitmer raser mot Trumps korona-retorikk

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer sier president Donald Trumps retorikk bidro til at hun ble planlagt bortført av ekstreme militsgrupper og ber ham slutte.

Det skjer etter at Trump på et valgmøte i Michigan kritiserte Whitmer for koronarestriksjonene i delstaten.

Frammøtte støttespillere svarte med å taktfast rope «bur henne inne!", og Trump svarte med «bur dem inne, alle sammen».

– Dette er akkurat den typisk retorikk som har satt meg, familien min, og andre tjenestepersoner i fare mens vi forsøker å redde livene til våre medborgere. Dette må ta slutt, tvitret Whitmer etterpå.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

13 menn, blant dem medlemmer av to høyreekstreme militsgrupper, ble forrige uke pågrepet og siktet for å ha planlagt å bortføre guvernøren og utløse en borgerkrig.

Whitmer gikk senere ut mot Trump og anklaget ham for å oppmuntre tilhengere av hvit overmakt og høyreekstreme militser.

(©NTB)