WHO: - Dette går ikke tilbake til normalen i overskuelig framtid

Smitteutviklingen går i mange nasjoner i feil retning, advarer WHO-sjefen.

Altfor mange land går i feil retning, og det blir ikke normale forhold i verden i overskuelig framtid, heter det i en dyster koronaadvarsel fra WHO.

Det var sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) selv, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som kom med denne beskrivelsen mandag.

Les også: Britisk rapport: Koronabølge til vinteren kan bli verre enn første runde

SMITTEBØLGEN: Grafene viser antall nye bekreftede tilfeller av covid-19-smitte per dag og indikerer også om landet gjennomfører testing som står i forhold til utbruddet. Rød farge indikerer at testingen ikke holder tritt, mens blå farge indikerer at det gjennomføres en omfattende testing. Rød farge indikerer altså at omfanget av smittebølgen kan være mye høyere enn de offisielle tallene viser. Utvalget av land i denne grafen er noen av landene som er hardest rammet av koronaviruset (smittetall og dødstall). Foto: (Our World in Data)

– Jeg skal være ærlig og si det som det er: Det blir ingen tilbakevending til den gamle normaliteten i overskuelig framtid.

WHO-sjefen sa at mange land, særlig i Europa og Asia, har fått smitten under kontroll, men at smitteutviklingen i mange andre nasjoner går i feil retning.

Han gikk hardt ut mot politiske ledere som sender uklare og blandede signaler om alvoret i situasjonen, men nevnte ingen ved navn.

- Det finnes et veikart til en situasjon der vi kan kontrollere covid-19 og gå videre med livene våre. Uansett hvor et land befinner seg på epidemi-kurven, er det aldri for sent å treffe tiltak, lød budskapet fra Ghebreyesus.

Tedros oppfordret alle berørte land om å innføre omfattende tiltak for å begrense det økende antallet smittetilfeller og viste til at halvparten av alle nye tilfeller blir oppdaget på det amerikanske kontinentet.