WHO: - Vi begynner å se noen oppløftende tegn i Europa

Situasjonen er dramatisk, men det er lyspunkter.

Italia har vært nærmest ensbetydende med dårlige nyheter de siste ukene, men nye smittetall fra landet er oppløftende, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

Landet har flest smittede i Europa med drøyt 74.000 bekreftede tilfeller. Lørdag ble det meldt om drøyt 6.500 nye tilfeller, men i de påfølgende dagene har tallet vært mellom 5.600 og 4.800.

WHO understreker at det er for tidlig å si at pandemien har nådd toppen der.

– Selv om situasjonen fortsatt er veldig alvorlig, begynner vi å se noen oppløftende tegn, sa WHOs europadirektør Hans Kluge på en pressekonferanse torsdag.

Så langt er 7.500 mennesker bekreftet døde i Italia i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Svært høye test-tall i Tyskland ser ut til å gi effekt

I Tyskland tester de nå svært mange mennesker, og ser ut til å holde dødstallene nede. De gjennomfører nå en halv million koronatester i uka, viser anslag basert på de siste dagers testing.

– Grunnen til at Tyskland har så få dødsfall i forhold til antall smittede, kan forklares med det faktum at vi gjennomfører et ekstremt høyt antall diagnosetester i laboratorier, sier virolog Christian Drosten som er leder for Institutt for virologi på Charite-sykehuset i Berlin.

Tyskland har påvist 39.500 smittede og har 222 dødsfall. Til sammenligning har Spania påvist 56.100 smittede og har hele 4100 dødsfall.

Kaos i London

Mens situasjonen i Italia ser bedre ut, er det nå kaos i London.

Flere sykehus i London oversvømmes av pasienter med covid-19, ifølge en representant for britiske helsemyndigheter.

Chris Hopson, representant for ledere i den nasjonale helsetjenesten (NHS) og sjef for NHS Providers, sier at de har sett en «eksplosjon» i pågangen av alvorlig syke pasienter.

Han sammenlignet pågangen av pasienter ved sykehus i den britiske hovedstaden med en vedvarende tsunami.

– De snakker om bølge etter bølge etter bølge. Ordet som ofte brukes overfor meg er en form for vedvarende tsunami, sa Hopson i et radiointervju med BBC.

Det er ventet at smittetallene kommer til å øke drastisk i Storbritannia framover. Så langt er 463 virussmittede personer bekreftet døde, og 9.500 personer er bekreftet smittet.

Ti nye midlertidige sykehus skal settes opp i landet i løpet av den kommende tiden, ifølge britiske medier. Excel-konferansesenteret i London er en av fasilitetene som omgjøres til midlertidig sykehus og skal kunne huse 4.000 pasienter.