WHO: – Verden må forberede seg på en potensiell pandemi

Verden må forberede seg på at utbruddet av covid-19-viruset kan bli en pandemi.

Tallet på døde og smittede av det nye koronaviruset øker i Italia, Sør-Korea og Iran. Samtidig er tilfeller registrert i flere nye land i Midtøsten.

Italienske myndigheter opplyste mandag at seks personer i landet til nå har mistet livet av viruset. Det er nå bekreftet over 200 smittetilfeller, flesteparten av dem i Nord-Italia.

Fotballkamper er avlyst, veisperringer er satt opp og rundt 50.000 innbyggere i en rekke byer er bedt om å holde seg hjemme. Virusfrykten smittet mandag også over på Europas børser og førte til kraftige fall i både London, Frankfurt, Paris, Madrid, Roma og Oslo.

Også på Wall Street i New York falt indeksene kraftig da det ble åpnet for handel.

– Med mer enn 2.600 liv som har gått tapt allerede, er det ikke noe annet valg enn å forberede seg på alle nivåer, sier EU-kommissær Janez Lenarcic med henvisning til antallet døde i hele verden.

Unionen legger nå over 230 millioner euro på bordet for å kunne møte utfordringene knyttet til viruset.

– De siste ukene har vist hvor raskt et nytt virus kan spre seg rundt i verden og forårsake utbredt frykt og forstyrrelser, sier lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Verden må forberede seg på en potensiell pandemi, legger han til.

Han mener virusutbruddene i Iran, Italia og Sør-Korea er svært bekymringsfulle.

Motstridende opplysninger fra Iran

Også i Iran stiger tallet på smittede og døde, og skoler, kinoer og andre offentlige møteplasser holder nå stengt i store deler av landet. Det offisielle tallet på smittede er 60, og det offisielle tallet på døde er tolv.

En iransk politiker anklager imidlertid myndighetene for å dysse ned virusutbruddet. Det halvoffisielle nyhetsbyrået ILNA siterte mandag et medlem av nasjonalforsamlingen på at opptil 50 personer har mistet livet av covid-19-viruset bare i byen Qom.

Irans myndigheter avviser at de dysser ned virusutbruddet og sier det ikke stemmer at 50 personer er døde.

– Vi vil kunngjøre alle tall vi har på døde i hele landet. Vi lover å være åpne om rapporteringen av tall, sier regjeringstalsmann Ali Rabiei.

Flere nye land

Mandag ble de første tilfellene i Afghanistan, Irak, Bahrain og Kuwait registrert. Alle tilfellene gjelder personer som har vært i Iran, flere av dem i byen Qom.

Også i Libanon og De forente arabiske emirater er viruset påvist hos personer som har vært i Iran. At viruset har nådd stadig flere land i Midtøsten øker frykten for at det kan få fotfeste i land der helsevesenet er dårligere stilt til å håndtere og begrense større utbrudd.

Tyrkia, Pakistan, Afghanistan og Armenia har nå stengt grensene til Iran i et forsøk på å hindre spredning, og Irak har innført reiserestriksjoner.

Rekordhøy økning i Sør-Korea

Myndighetene i Sør-Korea opplyser mandag at de har registrert 231 nye smittetilfeller, noe som er den kraftigste økningen i løpet av en dag siden utbruddet startet.

I alt er 833 personer nå registrert smittet av viruset i Sør-Korea. Tallet er det høyeste utenfor Kina, og totalt åtte mennesker er nå døde av sykdommen i landet.

I Kina fører virusutbruddet til at Folkekongressen utsettes for første gang på flere tiår, meldte statlige medier mandag. Virusutbruddet har så langt kostet 2.592 personer i Kina livet, men antallet nye smittetilfeller i landet er fallende.

