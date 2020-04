WHO advarer på det sterkeste: - Å lette på koronatiltakene kan lede til en dødelig oppblomstring

WHO-sjefen maner alle land til å fortsette med de strenge koronatiltakene.

Verdens helseorganisasjon har hatt daglige pressekonferanser under koronapandemien, og på langfredag hadde WHO-sjef Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus noen ord til alle som er rammet.

- Det har vært en kjærkommen dalende kurve av viruset i flere europeiske land, sa WHO-sjefen, ifølge BBC.

Han viste til at tallene var på vei ned i hardt rammede land som Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Ifølge nettstedet worldometers er det i skrivende stund drøye 1,7 millioner påviste tilfeller av koronaviruset i verden. Drøye 101.000 mennesker er døde, og mer enn 372.000 personer har blitt friskmeldt.

- Dødelig oppblomstring

Til tross for at han hadde noen oppløftende ord fredag kveld, kom han også med en sterk advarsel til land som gradvis har begynt å åpne opp samfunnet igjen.

- Jeg vet at flere land allerede har planlagt overgangen fra å holde seg hjemme til å komme seg ut. Som alle andre, ønsker WHO at man kan lette på restriksjonene, men å lette på restriksjonene for tidlig kan føre til en dødelig oppblomstring, fastslo WHO-sjefen.

Ghebreyesus var også svært bekymret over utviklingen på det afrikanske kontinentet.

- Det er en alarmerende akselerasjon, sa WHO-sjefen, som er fra det afrikanske landet Etiopia.

Universell helsedekning

På en symbolsk dag som langfredag, som markeres av over en milliard mennesker på verdensbasis, la WHO-sjefen til at dette er tiden for at alle skal ha tilgang til en ordentlig helsetjeneste.

- Akkurat som helse ikke bare er fraværet av sykdom, er offentlig helse ikke et fravær av diverse utbrudd. Dette er grunnen til at vi trenger en universell helsedekning. Det er på tide å dedikere seg, skriver WHO-sjefen på Twitter.

Gradvis åpning etter påske



Her til lands er det allerede bestemt at barnehagene åpner fra 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.-4. klasse og SFO. 27. april vil også et utvalg av elever på videregående skoler og universitetet kunne gå på skolen igjen. Helsetjenester og frisører vil også kunne åpne opp fra slutten av april:

Fakta Fakta om forlengede smitteverntiltak i Norge ↓ Her er regjeringens smitteverntiltak som gjelder fra 13. april. * «Regjeringen fortsetter «slå ned-strategien» i kampen mot koronasmitten. * Skoler og barnehager holder stengt i hele landet også etter påske. Barnehagene åpner fra 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. * 27. april: Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. * 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. * 20. april: Regjeringen opphever forbudet om å overnatte på hytta. Men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. * 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern. * 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak. * Større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni. * Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges (maks fem personer og to meters avstand). * Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen. Følgende tiltak, vedtatt 12. og 24. mars, videreføres: * Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken. * Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. * Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise, skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden. * Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres. Men foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. * Reglene om bortvisning ved grensen av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag. * Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges. * Alle som kan, oppfordres fortsatt til å ha hjemmekontor. * Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020. * Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. * Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. * Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt. * Alle landets trafikkstasjoner holder stengt. * Kollektivtransport opprettholdes. Kilde: NTB

- Alle har en forutsetning - at vi skal ha gode regler for smittevern på plass, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen 7. april.

Statsministeren var imidlertid krystallklar i sin sak, hvis nordmenn skulle miste fokus i koronakrisen.

- Det vi gjør nå er at vi åpner litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan at dette ikke betyr at vi kan bli uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder fremdeles.

- Hvis vi begynner å bli uforsiktige i hverdagen kan virusspredningen komme ut av kontroll og vi må stramme inn igjen på tiltakene, sa Solberg.