WHO-advarsel: Pandemien blir ikke den siste

Koronapandemien kommer ikke til å bli den siste krisen av sitt slag som rammer verden, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Historien forteller oss at dette ikke blir den siste pandemien og at epidemier er en del av livet, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Uttalelsen er publisert i et videoinnslag fra WHO i forbindelse med markeringen av verdens første internasjonale epidemiforberedelsesdag søndag.

WHO-lederen sier at større investeringer fra regjeringer og samfunnet i folkehelsetiltak kan sikre at dagens barn og deres etterkommere kan arve en tryggere, mer motstandsdyktig og bærekraftig verden.

Helse- og omsorgsministeren har vært helt klar på at Norge spiller en viktig rolle:

– Vi må lære

Koronaviruset har snudd verden opp ned det siste året, med langtrekkende konsekvenser for samfunn og økonomi.

Men pandemien i seg selv var ingen overraskelse, spesielt siden det mange ganger gjennom årenes løp har blitt advart om sannsynligheten for at en uforberedt verden kunne bli rammet av en pandemi, påpeker WHO-sjefen.

– Vi må alle ta lærdom av det som pandemien lærer oss, sier Tedros.

– Dette omfatter investering i forberedende tiltak, ikke bare i helsevesenet, men på alle nivåer i samfunn og stat, fortsetter han.

– Pandemien har understreket de nære forbindelsene mellom folks helse, dyr og planeten, noe som krever en felles tilnærming, sier Tedros videre.

FN-vedtak

Det var i begynnelsen av desember at FNs hovedforsamling vedtok en resolusjon om å gjøre 27. desember til den årlige internasjonale epidemiforberedelsesdagen.

Hensikten med epidemidagen er å rette fokus på behovet for å styrke globale tiltak for å hindre nye pandemier i framtiden.

Hovedforsamlingens 193 medlemsland understreket behovet for solide helsesystem og ga uttrykk for dyp bekymring over at man uten internasjonal oppmerksomhet, kan risikere framtidige epidemier som overgår tidligere utbrudd, både når det gjelder alvorlighetsgrad og omfang.

Forsamlingen ba derfor WHO om å tilrettelegge for at den nye internasjonale epidemiforberedelsesdagen brukes til å utveksle informasjon, vitenskapelig kunnskap og rutiner for å hindre og håndtere lokale, nasjonale, regionale og internasjonale epidemier.

