WHO bekymret over rask virusspredning

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret over den raske smitteøkningen og den globale spredningen av pandemien.

Det kom frem på en pressekonferanse onsdag.

- Mer enn doblet

– Antall dødsfall har blitt mer enn doblet den siste uken. I de nærmeste dagene kommer vi til å ha 1 million bekreftede smittetilfeller og 50.000 dødsfall, sa WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en nettbasert pressekonferanse onsdag kveld.

Til tross for at noen land i verden begynner å få en viss kontroll over virusspredningen, er det fortsatt store utfordringer i vente.

USA ligger nå på verdenstoppen over bekreftede smittetilfeller. Onsdag kveld passerte landet 200.000 bekreftede tilfeller. Italia har den siste tiden sett en svak nedgang i nye tilfeller, men har fortsatt 110.574 bekrefte tilfeller, og forferdelige 13.155 dødsfall - mer enn noe annet land i verden.

I Norge har det så langt omkommet 44 personer av koronaviruset - med nok et tilfelle onsdag kveld. Totalt er det 4828 som har fått påvist koronasmitte i landet.

- Ikke luftbåren smitte

På søndag skrev Verdens Helseorganisasjon (WHO) på Twitter at koronaviruset ikke er luftbåren.

Det er fortsatt mulig å bli smittet om du skulle oppholde deg nær en person som er smittet, og derfor viser WHO stadig til disse punktene for å redusere risikoen for smitte:

Holde én meters avstand til andre

Desinfisere overflater jevnlig

Vaske hender

Unngå å ta seg i ansiktet

