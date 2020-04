WHO ber Kina stenge de farlige våtmarkedene

- 75 prosent av nye infeksjoner kommer fra dyreriket, sier WHO-lege.

NEW YORK (Nettavisen): Verdens Helseorganisasjon (WHO) oppfordrer nå alle land til å stenge sine såkalte våtmarkedet på grunn av frykten for smitte fra dyr til mennesker.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om korona-krisen

- 75 prosent av nye infeksjoner kommer fra dyreriket

I en god del av markedene selges det alt fra hunder til beltedyr og flaggermus.

Flere som har besøkt slike markeder har blitt skremt av hvordan dyr behandles. På enkelte markeder flyter det av avføring og blod fra nylig slaktede dyr.

WHO ber spesielt Kina nå om å stenge markedene, nå som Wuhan gjenåpnes, melder The Independent.

- 75 prosent av nye infeksjoner kommer fra dyreriket. Det er delvis markedene, men også andre steder hvor mennesker og dyr har nær kontakt, sier legen David Nabarro i WHO.

Nabarro sier at selv om WHO ikke har makt til å pålegge myndigheter hva de skal gjøre, er deres råd nå at man stenger alle våtmarkeder.

- Dere vet hvordan WHO og andre deler av det internasjonale systemet fungerer - vi har ikke kapasitet til å politisere verden. Det vi kan gjøre er å tilby råd og veiledning, og det er det veldig klare råd fra Food and Agriculture Organization og WHO om at det er reelle farer i slike miljøer, sier Nabarro.

- 75 prosent av nye infeksjoner kommer fra dyreriket, sier David Nabarro. Her er legen i WHO sammen med WHO-sjef Margaret Chan på et arkivfoto fra 2015. Foto: Sandro Campardo/Keystone via AP

– Helt ufattelig at vi ikke stenger dette ned

Det har vært tøff kritikk mot Kina etter det ble avdekket at koronaviruset mest sannsynlig startet på et våtmarked i byen Wuhan.

Umiddelbart etter viruset ble anerkjent av kinesiske myndigheter 31. desember 2019, stengte de ned markedet i Wuhan sammen med flere andre lignende markeder.

Les: Markedene som skapte koronaviruset åpnes igjen: – Helt ufattelig

At man i Kina nå begynner å åpne slike markeder igjen, har ført til kraftige reaksjoner.

– Det er helt ufattelig for meg at vi ikke stenger dette ned når vi har så mange sykdommer som har kommet fra denne uvanlige kombinasjonen av dyr og mennesker, uttalte den amerikanske smittevernsjefen Anthony Fauci under TV-programmet Fox & Friends for litt over en uke siden.

UTRYDNINGSTRUET: Det ble først kalt Wuhan-viruset, covid-19, etter at det først ble registrert smitte i den kinesiske regionen. Koronaviruset er ført tilbake til dyr og såkalte våtmarkeder i landet. Flere dyr er utrydningstruet, blant annet fordi de er ettertraktede som medisin i det rikt befolkede landet - men dyr er utrydningstruet i hovedsak fordi de presses ut fra sine normale områder av menneskelig aktivitet. Foto: Str (AFP/Scanpix)

Ifølge ledende eksperter er det kombinasjonen av flere forskjellige ville dyr sammen med mennesker, som har ført til at virus egentlig hører til ville dyrearter har blitt overført til mennesker.

– Jeg forstår ikke hva som må skje før vi forstår dette, sier Fauci videre.

Krever forbud

Det er heller ikke første gang et våtmarked av denne typen har bidratt til å skape et virus. SARS-viruset som startet i 2002-2003 smittet omtrent 8000 mennesker og ble dødelig for 774 personer. Også dette viruset startet på et våtmarked.

Andre sykdommer som Ebola, MERS, HIV, rabies og andre alvorlige sykdommer er bevist å ha stammet fra dyr.

Les mer: Kraftig advarsel mot å hylle Kina: – De er ingen engler

I begynnelsen av april sendte 241 ulike dyrevern- og helseorganisasjoner et åpent brev til Verdens helseorganisasjon (WHO) hvor de ber om markedene stenges permanent. I brevet står det:

– Ytterligere forskning viser at flaggermus og pangoliner (beltedyr) kan ha vært involvert i overføringen av viruset til mennesker.

Les: Ny studie plasserer pangolinen midt i korona-krisen