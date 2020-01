WHO: Coronaviruset er en internasjonal folkehelsekrise

WHO erklærer internasjonal folkehelsekrise etter utbruddet av coronaviruset, forteller WHOs generaldirektør torsdag.

- Hovedgrunnen til denne erklæringen er ikke det som skjer i Kina, men det som skjer i andre land. Vår største bekymring er at viruset skal spre seg til land med svakere helsesystemer, som er lite forberedt på å håndtere det, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom torsdag.

WHO holder torsdag kveld pressekonferanse om coronaviruset. Virusutbruddet erklæres en internasjonal folkehelsekrise etter at WHO har holdt et drøyt syv timer langt krisemøte om viruset.

At situasjonen nå erklæres en nasjonal folkehelsekrise betyr et økt internasjonalt samarbeid om å hindre spredning av viruset.

- Den eneste måten vi kan bekjempe dette viruset er ved å kjempe mot det sammen, i solidaritet. Vi er sammen om dette, sier Adhanom.

Etter et drøyt syv timer langt krisemøte om coronaviruset erklærer WHOs generalsekretær virusutbruddet en internasjonal folkehelsekrise. Foto: Afp / NTB Scanpix

Han påpeker at erklæringen ikke betyr at WHO ikke har tillit til Kinas håndtering av viruset, og skryter av kinesiske myndigheter.

- Kina setter en ny standard for utbruddsrespons, og det er ikke en overdrivelse.

Coronaviruset er den sjette internasjonale folkehelsekrisen siden svineinfluensa-pandemien i 2009.

Rask smitte

Det nye coronaviruset har foreløpig tatt livet av 170 mennesker i Kina, i hovedsak eldre og syke. Det er ikke meldt om dødsfall i andre land.

Ifølge WHO er det påvist smitte hos 8.100 mennesker verden over, de aller fleste i Kina. Det er flere enn de som fikk påvist smitte under sars-epidemien for 17 år siden.

Fakta Fakta om globale folkehelsekriser ↓ * WHOs internasjonale helsereglement fra 2005 forplikter stater til å handle raskt når WHO erklærer en slik krise. * WHO har siden erklært følgende kriser: * Svineinfluensa-pandemien i 2009 * Ebolautbruddet i Vest-Afrika fra 2014 til 2016 * Polioviruset i Afghanistan, Pakistan og Nigeria i 2014 * Zikaviruset i Amerika i 2016 * Ebolautbruddet i Kongo i 2018–2019 * WHO definerer en internasjonal krise som en situasjon som er «alvorlig, uvanlig eller uventet». * Den må også «innebære mulige konsekvenser for folkehelsen utenfor den rammede statens nasjonale grenser og kan kreve umiddelbar internasjonal handling». * En kriseerklæring medfører ofte større internasjonal oppmerksomhet, hjelp og samarbeid. (NTB)

I en rapport som ble offentliggjort onsdag går det fram at de første tilfellene av corona-smitte mellom mennesker i Wuhan skjedde allerede i midten av desember. Basert på analyse av de første 425 tilfellene mener forskerne at hver syke person i gjennomsnitt gir smitten videre til 2,2 mennesker. Dette er hyppigere enn ved vanlig influensa, men likevel langt lavere enn ved SARS, der smitteraten var anslått til å være 3.

Usikkerhet om spredning

Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram sa onsdag at det var de få tilfellene av virussmitte mellom mennesker utenfor Kina: I Japan, Tyskland, Canada og Vietnam som organisasjonen finner svært alvorlig.

Det er blant grunnene til at WHOs ekspertpanel på nytt vil møtes torsdag for å drøfte om utbruddet skal erklæres som en global nødsituasjon.

Foreløpige tall tyder på at omtrent to av hundre smittede dør av coronaviruset, men Ryan sier det er heftet stor usikkerhet til dette tallet. Det tilsvarende tallet for SARS var nesten 10 prosent.

Må forstå

Ifølge WHO-sjefen er det flere sider ved nye viruset som gir grunn til bekymring, blant annet den raske økningen i antall syke de siste dagene. Forskere tror utbruddet ble utløst av et virus som stammer fra et dyr, men det er så langt ukjent om det er andre faktorer som også spiller en rolle i spredningen.

– Uten å forstå dette er det veldig vanskelig å forstå overføringsdynamikken, sier Ryan.

Viruset er nå funnet i de fleste av nabolandene til Kina, til Australia, USA, Canada og Japan. I Europa er det påvist smittede i Frankrike, Tyskland og Finland. Flere land har innført regler om karantene, blant annet Australia og Storbritannia.

