WHO-ekspert: Kan ta seks uker å bli frisk - flere måneder for enkelte

Helseberedskapsdirektør i WHO sier enkelte pasienter kan belage seg på et langt sykdomsforløp.

Avdelingsdirektør for helseberedskap i Verdens helseorganisasjon (WHO), Mike Ryan, sier enkelte pasienter kan belage seg på et relativt langt sykdomsforløp dersom de blir smittet med coronaviruset, som forårsaker sykdommen covid-19.

- Det kan ta opptil seks uker å bli sykdomsfri, sier han i en presseorientering mandag, ifølge CNN.

- For folk som lider av veldig alvorlig sykdom, kan det ta måneder å bli frisk, sier han.

Ryan sier at en anses som frisk dersom en er symptomfri og etter at man har hatt to påfølgende negative coronavirus-tester med minst én dags mellomrom. Han påpeker at hvordan en vurderer om en pasient er helt frisk, kan variere fra land til land.

Mike Ryan er avdelingsdirektør for helseberedskap i Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: Salvatore Di Nolfi (AP)

Sykdom og symptomer

Folkehelseinstituttet har følgende informasjon om sykdommen:

* Fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom.

* Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

* Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

* Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert.

* Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

* Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer.

* Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

* Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Ifølge en fellesrapport utarbeidet av WHO og Kina, som er basert på 55.000 laboratoriske coronavirus-tilfeller, så har midle sykdomstilfeller en varighet i snitt på to uker. Alvorlige og kritiske tilfeller har en varighet på mellom tre til seks uker. Blant pasienter som dør, tar det mellom to til åtte uker fra synlige symptomer til dødsfall.

I snitt skal det ta cirka fem dager fra smitte til synlige symptomer, viser en ny studie.

- En stor fordel i Norge

I skrivende stund (mandag ettermiddag) er det påvist 252 smittetilfeller i Norge. Seks personer er innlagt på sykehus som følge av covid-19-sykdommen. Norge ligger fortsatt et godt stykke etter Italia i spredning, som har over 9000 registrerte smittetilfeller og 463 dødsfall.

- Sannsynligheten er at vi også vil se en dramatisk økning, men om vi vil ha like mange dødsfall som Italia, tror jeg ikke, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, til Nettavisen.

- Hvorfor ikke?

- Fordi jeg tror at det norske helsevesenet er bedre rustet enn det italienske helsevesenet. Men jeg kjenner bare det italienske helsevesenet fra mediene, sier Klein.

- I øyeblikket tror jeg situasjonen er bedre i Norge enn i Italia. Vi har en stor fordel av at befolkningen er spredt over store områder. Men samtidig er Norge blant landene i Europa med størst økning i nye smittetilfeller. Det er krevende, sier han.

Kapasitet på sykehus

Mens Norge har en intensivkapasitet på om lag 450 sengeplasser, ifølge Aftenposten, hadde Italias Lombardia-region med 16 millioner innbyggere en kapasitet på 800 intensivsengeplasser før utbruddet startet, ifølge en italiensk intensivlege. Per nå skal 500 av intensivsengene være brukt av covid-19-pasienter. Prognosene tilsier at regionen vil trenge 2000 intensivsengeplasser om en to ukers tid.

I Norge ble det første smittetilfellet påvist for snaut to uker siden. Nå har vi over 250 bekreftede smittetilfeller. Tilfellet var et såkalt importtilfelle – nordmenn som tok med seg viruset hjem fra Italia eller Kina.

Italia hadde sitt første påviste smittetilfelle 30. januar, da to kinesiske turister testet positivt, skriver The Telegraph. Italienske myndigheter igangsatte umiddelbare tiltak for å få kontroll over smittekjeden og spore opp andre smittede – omtrent samme tiltak som ble innført i Norge og andre europeiske land.

Én italiener gikk under radaren

Men en italiener med kinesisk opprinnelse, som nylig hadde vært i Kina, skal ha gått under radaren. Han skal ha smittet flere personer da han besøkte Codogno i Lombardia. Det er dette smitteleddet som antas å ha vært kilden til den vedvarende spredningen i Nord-Italia. WHO og andre eksperter mener italienske myndigheter handlet raskt og effektivt straks de påviste første smittetilfelle.

Snaut halvannen måned senere er sykehuskapasiteten i Lombardia-regionen nærmest sprengt.

Italias 60 millioner innbyggere er nå pålagt restriksjoner i bevegelsesfriheten for å dempe spredningen i landet. Norsk UD fraråder reiser til det populære turistlandet.

En ekspert som The Telegraph har snakket med, antar at Storbritannia vil oppleve en tilsvarende utvikling som vi har sett i Italia.

- Banen for epidemien i Storbritannia er så langt ganske sammenlignbar med den i Nord-Italia, men at epidemien i Nord-Italia ligger to til tre uker i forkant av situasjonen i Storbritannia, sier professor i beregningsbiologi ved University College London, Francois Balloux, til avisen.

- Det er mulig at karantenestrategien tilsvarende den som er iverksatt i Nord-Italia, også vil bli anvendt av Storbritannia og andre land, sier han.

I skrivende stund har Storbritannia 321 påviste smittetilfeller og fire registrerte dødsfall.

Ulike smittemønstre

Medisinprofessor ved University of East Anglia, Paul Hunter, sier imidlertid at Storbritannia og Italia ser ut til å ha ulike smittemønstre.

- Personlig tror jeg ikke det blir hensiktsmessig med storskala karantenetiltak i Storbritannia. Sammenlignet med Italia og spesielt Kina, ser det ut til at tilfellene i Storbritannia er mer spredt utover landet – med ingen reell konsentrasjon i et eller flere områder. Så det å forby reise fra et område til et annet område, vil nødvendigvis ikke ha noe nytte i Storbritannia, sier medisinprofessoren.