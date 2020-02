WHO med oppløftende nyheter om coronaviruset

Færre nye smittede, mindre dødelighet enn Sars og Mers og kun mild sykdom for fire av fem.

Coronavirus forårsaker kun mild sykdom hos fire av fem pasienter. Det uttaler Verdens helseorganisasjon (WHO) etter å ha analysert data fra kinesiske myndigheter, melder The Guardian.

Dataene i WHOs analyse er innhentet fra sykdomsforløpet hos 44.000 smittede personer i Hubei-provinsen.

- Det ser ut til at Covid-19 ikke er så dødelig som andre coronavirus, inkludert Sars og Mers, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, og la til at man nå begynne å få et tydeligere bilde av utbruddet.

Fire av fem (mer enn 80 prosent av pasientene får kun mild sykdom og vil bli frisk), 14 prosent har alvorlig sykdom inkludert lungebetennelse og kortpustethet, fem prosent har kritisk sykdom inkludert respirasjonssvikt, septisk sjokk og multiorgansvikt, og to prosent av tilfellene er dødelige , Sa Tedros.

Et annet funn er at risikoen for død øker jo eldre du er og at barn ikke berøres av viruset i samme grad som eldre.

Laveste antall nye smittede hittil i februar

I den daglige oppdateringen fra helsekommisjon i Hubei-provinsen, der viruset først ble påvist i desember, opplyses det om 1.807 nye smittede.

I hele Kina er antallet 1.886 nye smittede. Det er en nedgang i antallet nye smittede sammenlignet med dagen før og det laveste antallet som er registrert i februar. Tallet på nye smittede har falt i Kina utenfor Hubei de to siste ukene.

En ny analyse foretatt av WHO tyder på at spredningen av covid-19-viruset kan være i ferd med å bremse opp, ifølge DPA. Organisasjonen peker samtidig på at det er for tidlig å si om nedgangen fortsetter,, men ber om at frykten dempes.

72.000 smittet

Mer enn 72.000 mennesker er smittet av covid-19-viruset i Kina, og flere hundre er smittet i utlandet. WHO påpeker at bare et lite antall har blitt smittet utenfor epidemiens episenter i Hubei og at dødeligheten til viruset er lav.

I resten av verden er det om lag 900 smittetilfeller, men bare fem dødsfall i Filippinene, Frankrike, Hongkong, Japan og Taiwan.

Dødstallet i coronavirus-epidemien har tirsdag steget til 1.868 i Kina etter 98 nye dødsfall i landet.

UD fraråder reiser til store deler av Kina

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Hubei-provinsen, samt reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Kina.

Bakgrunnen for UDs skjerpede reiseråd er spredningen av covid-19- viruset, som først ble påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember.

Foruten å fraråde alle reiser til denne provinsen, fraråder UD også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til de øvrige delene av Kina.

Det gjøres imidlertid unntak for Hongkong, samt Macau og Taiwan.

Euro-sjef: – Kortvarig viruseffekt på økonomien

Utbruddet av covid-19- viruset antas å bare påvirke eurolandenes økonomi negativt i en kort periode, sier lederen for eurogruppen.

– Vi antar et effekten bare blir midlertidig, sier Mario Centeno på et møte for eurolandenes finansministre mandag.

– Vi må være oppmerksom på det, men vi må også se på de mer langsiktige vekstprognosene for eurosonen, og de ser for tiden bra ut, understreket Centeno, som også er finansminister i Portugal.