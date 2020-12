WHO nødgodkjenner koronavaksinen fra Pfizer og Biontech

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga torsdag nødgodkjenning til koronavaksinen som er utviklet av Pfizer og Biontech, og som allerede er i bruk i en rekke land.

Godkjenningen baner vei for at land over hele verden raskt kan komme i gang med import og distribusjon av vaksinen.

Les mer: Bergen starter vaksinering på tirsdag

Det er første gang WHO godkjenner en vaksine mot covid-19 siden pandemien brøt ut for ett år siden, opplyser organisasjonen i en uttalelse nyttårsaften.

Vaksinen er allerede godkjent i EU, Storbritannia, USA og en rekke andre land. Norge tok vaksinen i bruk sist søndag.

Les også: Löfven forklarer seg for det svenske folk på Instagram

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar