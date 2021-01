WHO om Kina: – Veldig skuffet

Kommer med sjelden kritikk av Kina.

I desember meldte blant andre Reuters om at 12-15 internasjonale eksperter skulle få lov til å dra til Wuhan, for å undersøke og forske på opphavet til koronaviruset. Til nå har kinesiske myndigheter nektet forskere adgang til byen, meldte NRK den gangen.

Tirsdag mottok WHO nyheten om at kinesiske myndigheter fremdeles ikke har ferdigstilt innreisetillatelsene for ekspertgruppen. Flere av forskerne er i dette øyeblikk på vei til landet, melder nyhetsbyrået AP.

– Jeg er veldig skuffet over denne nyheten, gitt at to personer allerede har begynt sine reiser, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han sier videre at han har «gjort det klart» at oppdraget er en prioritet for FNs helsebyrå, og at han tidligere har blitt «forsikret om at Kina fremskynder de interne prosedyrene for en så tidlig utplassering som mulig» av ekspertene.

– Vi er ivrige etter å få oppdraget i gang så snart som mulig, fortsetter WHO-sjefen.

Det er sjeldent at WHO kommer med en slik kritikk av Kina, ifølge AP.

Gruppen med internasjonale forskere forteller at hovedmålet med oppdraget ikke er å finne en syndebukk.

– Det er ikke for å legge skylden på et land, sier Fabian Leendertz, biolog ved det tyske Robert Koch-instituttet, skriver BBC.

– Det er for å forsøke å forstå hva som har skjedd og redusere sjansene for at det kan skje igjen, sier den tyske biologen.

