WHO-rådgiver: – Hytteforbudet er bare tull

Den svenske smitteverneksperten er helt uenig i forbudet fra helseminister Bent Høie.

Torsdag kom forskriften som forbyr nordmenn å overnatte på hytten. Følger du ikke pålegget, kan boten bli 15.000 kroner - eller ti dager i fengsel. På torsdagens pressekonferanse gjorde helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) det klart at det ikke er noen vei utenom forbud etter at myndighetene har forsøkt med formaninger:

- Dette er en beslutning jeg hadde håpet vi kunne slippe å ta, sa helseministeren.

Han forklarte videre at det er kapasitetsårsaker som ligger bak avgjørelsen om forbudet:

- Det handler om hensynet til små kommuner som i ukene og tida som ligger foran oss ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk i tillegg til sine egne innbyggere, sier helseministeren.

Uenig i forslaget

Nå går Sveriges tidligere smittevernsjef og WHO-rådgiver Johan Giesecke ut mot forslaget. Han kaller forslaget for tullete:

– Jeg forstår ikke forbudet, så fort blir man jo ikke veldig syk av korona. Man blir litt syk, kjenner litt feber, så man rekker jo å reise hjem, sier han til NRK.

Den svenske epidemi-eksperten var sjef for de svenske smittevernmyndighetene frem til 2005. I dag er han rådgiver for Verdens helseorganisasjon i blant annet spørsmål om korona-pandemien.

– Generelt er det viktig at alle tiltak som innføres virker rasjonelle for folk. Oppleves tiltak som ikke rasjonelle, så rammer det andre tiltak som faktisk er rasjonelle. Bra tiltak rammes, det kan være alvorlig, sier Giesecke.

Skoler og barnehager

Den svenske eksperten er også kritisk til at Norge har stengt skoler og barnehager. Grunnen til dette er at barn, ifølge Giesecke, ikke virker å smitte andre i særlig stor grad.

Bent Høie sier til NRK at han har stor respekt for WHO, men at Giesecke åpenbart har lite kunnskap om det norske samfunnet og Norges beslutningssystem.