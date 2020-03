WHO sier at minst 20 korona-vaksiner er under utvikling

Verdens helseorganisasjon forteller hvorfor det er viktig å bruke tid på å lage koronavaksine.

Verdens helseorganisasjon jobber med forskere over hele verden for å finne vaksinen som skal redde verden fra koronaviruset. Bare 60 dager etter at DNAet til koronaviruset ble kartlagt, jobbes det med minst 20 ulike vaksiner.

Følg utviklingen av koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio.

- Akselerasjonen av denne prosessen har vært helt utrolig. Vi bygger på arbeid som startet med SARS-viruset og MERS-viruset, som nå blir brukt på Covid-19, sa Dr. Maria Van Kerkhove, som er teknisk leder for WHOs emmergencie program, under en pressekonferanse i Genève, skriver AFP/CNBC.

Maria Van Kerkhove er teknisk leder for WHOs emmergencie program. Her fra pressekonferansen fredag. Foto: Christopher Black/who (Reuters)

Det er ennå lenge igjen før en vaksine vil være tilgjengelig for masseproduksjon. En vaksine for massedistribusjon, når den er ferdig utviklet, skal gjennom en rekke kliniske og sikkerhetsklareringer før den kan produseres.

Les også: Fredagens korona-nyheter

Les også: Over 4.000 koronasmittede er døde i Italia

- Verre enn et farlig virus

WHO tror at det vil ta opp til 18 måneder før en vaksine er på markedet.

Dr. Mike Ryan (til venstre) er øverste direktør i WHOs emergencies program. Til høyre sitter WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

Dr. Mike Ryan, som er øverste direktør i WHOs emergencies program, sa at testrunder og undersøkelser av vaksiner er helt nødvendig.

- Det er bare én ting som er verre enn et farlig virus. Det er en dårlig vaksine, sa han.

- Vi må være veldig, veldig, veldig forsiktig når vi skal lage et produkt som potensielt skal injiseres inn i størstedelen av jordas populasjon, sa han og la til at de første vaksinetestene på mennesker, som denne uken startet i USA, er helt enestående hva gjelder hastighet.

- Vaksine til alle

Ryan sa at det aldri hadde skjedd så fort, hvis ikke Kina hadde delt den genetiske koden med resten av verden.

WHO påpeker at når en vaksine er klar, så må den bli tilgjengelig for alle, og ikke bare for de som kan betale. Det høres kanskje ut som en selvfølge, men tidligere denne uken, kritiserte Tyskland USA for å forsøke å kjøpe rettighetene til en korona-vaksine som er under utvikling.

Ryan påpeker at verden ikke vil være vaksinert mot korona hvis ikke alle er vaksinert. Han legger ikke skjul på at det blir en politisk, økonomisk og logistisk utfordring.

WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier at han allerede har begynt å snakke med verdens ledere for å løse dette problemet.