WHO: Slik beskytter du deg mot viruset

WHO opplyser at det er 45 bekreftede smittetilfeller i 13 land utenfor Kina. Norge er foreløpig uberørt av viruset.

Tirsdag formiddag er det 4515 bekreftede smittetilfeller i forbindelse med utbruddet av det nye coronaviruset 2019-nCoV i Kina. 106 mennesker er bekreftet døde som følge av luftveisviruset.

Om lag tusen av de smittede i Kina anses å være i kritisk tilstand, ifølge kinesiske statlige medier, skriver The Guardian. Viruset er også blitt påvist flere steder utenfor Kina.

WHO kommer med daglige statusrapporter om antall smittetilfeller, reiseråd, antall land som har påvist virustilfeller og generelle råd til allmenheten.

Forebyggende tiltak

WHO har blant annet utarbeidet en konkret liste for forebyggende tiltak allmenheten kan gjøre for å beskytte seg mot viruset og videre spredning (tiltakene er tiltenkt personer som befinner seg i områder som er berørt av virusutbruddet. Viruset er ennå ikke påvist i Norge.)

* Unngå nærkontakt med folk som lider av akutt luftveisinfeksjoner.

* Regelmessig håndvask, spesielt etter direkte kontakt med syke mennesker eller deres omgivelser (gjerne med alkoholholdig væske, antibac etc. red.anm.).

* Unngå direkte kontakt med husdyr eller ville dyr (antatt smittekilde fra menneske til dyr er et matmarked i byen Wuhan red.anm.)

* Folk med symptomer på akutt luftveisinfeksjon bør vise hensyn ved hosting (hold avstand til andre, dekk til munn og nese ved hosting med engangsservietter eller tøy, og vask hendene).

* Styrke standarden av rutiner med infeksjonsforebygging og -kontroll på sykehus, og spesielt akuttmottak.

Folk på reise som får symptomer på luftveisinfeksjoner enten underveis eller etter endt reise, anbefales å oppsøke lege.

Folkehelseinstituttet har også lagt ut en rekke råd til allmennheten og informasjon om coronaviruset på sine nettsider.

Munnbind blir flittig brukt av kinesere i de berørte områdene. Men eksperter sår tvil om hvor effektivt munnbind faktisk er som smittevern. Kinesiske munnbindprodusenter jobber på spreng for å produsere nok munnbind til å møte etterspørselen.

WHO har uttalt at de har tiltro til at kinesiske myndigheter skal klare å begrense og kontrollere spredningen av viruset.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har produsert flere plansjer med råd om hvordan folk skal unngå virussmitte og videre spredning. Foto: WHO

Dødeligheten

Dødeligheten av viruset anses å være relativ liten (106 dødsfall av 4515 smittetilfeller), men det påpekes at flere av de syke kan dø etter hvert. Tilstanden til 1000 av de smittede beskrives som kritisk.

Kinesiske myndigheter hevder viruset kan være smittsomt før symptomene kommer til syne. Men dette er ennå ikke bekreftet av Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden, altså tiden det tar fra smitte til synlige symptomer, antas å være et sted mellom én til 14 dager.

Smittsomt i inkubasjonstiden?

Hvis det faktisk viser seg at viruset er smittsomt i inkubasjonstiden, kan dette vanskeliggjøre arbeidet med å spore opp syke mennesker og begrense spredningen.

- På generelt grunnlag, hvis det viser seg at det smitter før symptomene kommer, ville det selvfølgelig gjøre at det vanskeligere å oppdage sammenhengen mellom pasienter og smittekilde og at det da blir vanskeligere å spore epidemien. Det ville bli vanskeligere å forebygge smitte siden man ikke har symptomer å gå etter, uttalte førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bjørn Blomberg, til Nettavisen mandag.

Utfra oppslagene i media kan det virke som at antall smittetilfeller og dødsfall har eskalert voldsomt bare den siste uken. Men dette kan være misvisende. Mange av de nye påviste tilfellene kan ha kommet fram til overflaten grunnet styrket innsats og kapasitet blant kinesiske myndigheter til å spore opp syke mennesker, melder BBC.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvor raskt viruset sprer seg blant mennesker. Enkelte eksperter anslår at hver smittede person overfører viruset videre til mellom 1,4 og 2,5 personer, melder BBC. Det innebærer at utbruddet ikke opphører av seg selv, og at det er nødt til å settes inn tiltak for å stanse spredningen.

Tilbyr evakuering

Flere land iverksetter omfattende tiltak og tar forholdsregler for å begrense spredningen. USA, Japan og Frankrike har planer om å tilby evakuering for egne innbyggere som befinner seg befinner seg i Hubei-provinsen, som er verst rammet av virusutbruddet.

Andre land som vurdere evakuering av egne borgere fra de berørte områdene, er Sør-Korea, Tyskland, Kasakhstan. Marokko, Spania, Canada, Russland, Nederland og Storbritannia, melder The Guardian.

Norsk UD sier mandag at de følger utviklingen nøye, og vurderer fortløpende behov for eventuelle tiltak.

Amerikanske helsemyndigheter fraråder sine borgere å reise til Kina. Norsk UD fraråder reiser til Hubei-provinsen dersom de ikke er strengt tatt nødvendig. Singapore og Hongkong undersøker alle flypassasjerer fra Wuhan. Flere land vurderer lignende tiltak.

Viruset skaper bekymring



Viruset har også skapt mye uro og bekymring. I Sør-Korea er det en halv million mennesker som har signert et opprop om å forby innreise for folk som ankommer fra Kina, ifølge Reuters.

I USA, hvor det er påvist fem smittetilfeller, er det bekymring å spore i befolkningen. En meningsmåling viser at 37 prosent av befolkningen er veldig bekymret for det nye coronaviruset, 37 prosent er litt bekymret og 15 prosent er ikke veldig bekymret. De resterende er overhode ikke bekymret.

Kilder: BBC, The Guardian, The Washington Post, WHO, Folkehelseinstituttet, Morning Consult.