WHO snur i sitt råd angående koronanedstengning

Mange land har stengt ned i perioder for å få bukt med koronaviruset.

Da Norges statsminister Erna Solberg i mars innførte de strengeste tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, innebar det blant annet en nedstengning av deler av landet. Solberg er langt ifra den eneste statslederen som har innført tiltak.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere uttalt at å stenge ned land kan gjøres dersom det skjer en kraftig smitteøkning. Senest i juli uttalte WHO at flere land måtte vurdere nedstengning, da smittetallene igjen økte i Europa.

Lege David Nabarro i WHO gikk derimot i helgen ut og ba verdensledere om å slutte og bruke nedstengning som hovedmetoden for å få bukt med smitten.

Konsekvenser

- Nedstengninger har en konsekvens som du aldri må bagatellisere, og det er at det gjør fattige mennesker mye fattigere, uttalte Nabarro lørdag, ifølge News.com.

- Vi i WHO anbefaler ikke nedstengninger som hovedmetode for å få kontroll over dette viruset, fortsatte han.

IKKE NEDSTENGNING: David Nabarro i WHO råder verdensledere til å ikke bruke nedstengning som hovedmetode for å bukt med koronaviruset. Foto: davidnabarro.info

Ifølge Nabarro tror WHO bare på at nedstengning er en god metode når man trenger å kjøpe seg tid for å omgruppere, rebalansere ressurser og beskytte helsearbeiderne sine.

- Men stort sett vil vi helst ikke gjøre det, sier han ifølge avisen.

Legen ber lederne om å se hvordan det går med land i for eksempel Karibien, fordi folk reiser dit på ferie.

- Se hva som skjer med småbruk over hele verden. Se hva som skjer med fattigdomsnivåene. Det ser ut til at vi kan få en dobling av verdensfattigheten innen neste år. Vi kan også få en dobling underernærte barn, advarer han.

I stedet for nedstengning mener Nabarro og WHO at det må utvikles bedre systemer for å håndtere viruset.

- Jobb sammen og lær fra hverandre, råder han.

Ekstrem fattigdom

Verdensbanken frykter at opp til 1,4 prosent av jordas befolkning kan bli rammet av ekstrem fattigdom i år som følge av koronaviruset.

I august var anslaget at 100 millioner mennesker kunne havne i ekstrem fattigdom dette året.

Etter bankens nye anslag, som ble offentliggjort denne uken, kan 150 millioner mennesker leve under grensa for ekstrem fattigdom innen utgangen av 2021.

Grensa settes på 1,90 dollar dagen, eller 17 kroner og 50 øre.

De øvrige fattigdomsgrensene viser enda dystrere tall.

Ifølge banken lever nesten 25 prosent av verdens befolkning på under 30 kroner dagen, mens så mange som 40 prosent må klare seg med mindre enn 50 kroner.

Dette er lettelsene i Norge

I Norge ble de strenge tiltakene gradvis lettet på i sommer og i høst. 8. oktober ble det klart at regjeringen innfører enda flere lettelser i det nasjonale regelverket. Under en pressekonferanse uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie at kommunene i landet har vist at de kan håndtere lokale utbrudd.

- Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt. Det forutsetter at kommuner med lokale utbrudd tar tøffe grep for å få kontroll. Tiltakene som nå lettes nasjonalt vil kunne være aktuelle å gjeninnføre i kommuner ved lokale utbrudd, uttalte Høie.

De nye lettelsene innføres fra mandag 12. oktober:

Arrangementer med inntil 600 personer innendørs

Nå åpnes det nasjonalt for utendørsarrangement med inntil 600 personer til stedet samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer.

Avstand på arrangementer med fastmonterte seter

Nå vil det være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter, som for eksempel kino, har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.

Skjenkestoppen oppheves

Den nasjonale skjenkestoppen oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Dette gjelder ikke i Oslo, hvor skjenkestoppen fremdeles blir videreført inntil videre.

Samtidig må serveringssteder registrer kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det, i forbindelse med en eventuell smittesporing.

I hovedstaden er det også påbudt å bruke munnbind når man kjører kollektivt.