WHO-toppen: – Ingen kan forklare hvorfor unge, friske mennesker dør av viruset

Vi vet lite om smitte blant barn, samtidig som unge, friske mennesker dør, forteller Bruce Aylward, assisterende generalsekretær i WHO.

Aylward var leder for WHO-delegasjonen som besøkte Wuhan i Kina i februar.

Sammen med kinesiske eksperter ledet han en ekspertgruppe i WHO som gransket hvordan man best håndterer covid-19-epidemien.

I et intervju med Channel 4 News forteller han alt om hva han lærte fra Kina-turen. Når det gjelder barn og coronaviruset så er det mye man ikke har fått svar på enda, advarer Aylward:

– Vi vet ikke hva som skjer med barna når det gjelder denne sykdommen. Det virker som at de er mindre utsatt for å bli smittet, det virker som om de er mindre utsatt for å bli syk, men det som er viktig å huske på er at sykdommen ble spredt i Kina under den kinesiske nyttårsfeiringen. Da var skolene uansett stengt i to uker. Siden har de forblitt stengt i tiden etterpå.

Dette gjør at man ikke har noe godt svar på hva som skjer med smitte blant barn, forteller han:

– Vi vet ikke helt hva som vil skje dersom barn ble utsatt for store doser coronasmitte i et skolemiljø. Hadde de blitt sykere? Vi vet ikke, sannsynligvis ikke, men de hadde tatt med seg viruset tilbake til familien og skapt større smitteutbrudd på den måten.

Fredag ble flere skoler og barnehager stengt etter smitte her til lands. Hva som skjer over helgen er enda ikke klart.

Viruset dreper ikke bare de eldste og syke

– Generelt er det de eldste som dør som følge av viruset. For dem over 65, og ikke minst dem over 80 - der skyter dødsraten i været. Dette bør bekymre oss i Vesten, ettersom vi har en eldre befolkning.

– Samtidig, ikke all dødeligheten er i den eldste delen av befolkningen. Det er unge, sunne mennesker som dør raskt av denne sykdommen, og vi forstår ikke hvorfor. Jeg brukte mye tid i Kina, og snakket med doktorer for å forstå hva som skjer, men de hadde ikke engang en magefølelse, og det er bekymrende sier Aylward, men legger til:

– Vi ønsker ikke å skremme noen. Dette er en sykdom som kan håndteres.

BARN OG UNGE: Vi vet lite om hvordan viruset oppfører seg i skolegården, sier WHOs Aylward. Foto: Skjermdump (Channel 4 News)

– Kina håndterte viruset veldig godt

– Det viktigste som Kina gjorde var at de informerte befolkningen om hvilke symptomer de skulle se etter. De visste hva denne sykdommen var, de visste hvor de kunne dra for å bli testet, de kunne bli isolert og ivaretatt veldig, veldig fort.

– Folk var en del av løsningen, sier han.

Mens en lege i Norge ba om å bli testet uten å bli hørt ble sykdommen håndtert på en helt annen måte i Kina, forteller Aylward:

– Man ventet ikke på at folk skulle gå inn med sykdommen i sykehus og smitte sykehusene, de hadde en veldig velinformert befolkning.

Håndteringen av folk i karantene og kapasitet til å ivareta alle som trengte det var også viktig for Kinas suksessfulle måte å kontrollere viruset på, ifølge Aylward.

Folk ser etter feile symptomer

Å ta viruset så seriøst som Kina gjorde var viktig, fordi det ga dem tid til å finne ut av hva slags virus de hadde med å gjøre. Nå vet resten av verden hvordan de bør tilnærme seg denne situasjonen, sier Aylward.

Han er samtidig bekymret for at mange land ser etter feile symptomer. Man ser ikke etter en forkjølelse eller en snufsete nese:

– Man ser etter en feber og en hoste. Dette er noe annet enn en vanlig forkjølelse, sier Aylward.