Wiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering

50-50: Frp-politiker Erlend Wiborg mener det er relativt stor sannsynlighet for at Frp forlater regjeringssamarbeidet. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

I Høyre-podkasten Stortingsrestauranten sier Frp-politiker Erlend Wiborg at det er 50 prosent sjanse for at Frp fortsetter i regjeringen, ifølge NRK.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Frp-representanten på Stortinget blir bedt om sin vurdering av hvor sannsynlig han mener det er at partiet sitter i regjering. – Femti-femti. Ikke noe mer enn det, er svaret. Les også: Facebooks sensur av Frp-Amundsen er både ulogisk og farlig for ytringsfriheten Overfor NRK utdyper han at det handler om partiets resultater i regjering. – Får vi nok gjennomslag i regjering, så blir vi sittende. Får vi ikke nok gjennomslag, så går vi ut av regjering. Så enkelt er det, sier Wiborg. Les også: Listhaug om Krekar: Vil bli kvitt den mannen så fort som mulig Frp har hatt dårlige meningsmålinger den siste tiden. På Kantar TNS' julimåling for TV 2 fikk partiet en oppslutning på 7,5 prosent. Partiet har ikke hatt lavere oppslutning siden 1995. Partiet hadde 13,8 prosent oppslutning før årsskiftet, men siden da har pilene pekt nedover. Les også: Jan Tore Sanner ber om redegjørelse fra UDI etter at terrortiltalt fikk norsk statsborgeskap Partiet har slitt med bompengesaken, og 5. juni ble det kalt inn til krisemøte i landsstyret i Frp på grunn av situasjonen. Landsstyret vedtok seks punkter med bompengekrav til Frp-statsrådene. Jensen har sagt at hun vil løse bompengekrisen i august.