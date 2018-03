Willoch: – Ikke alvorlig nok til å skifte ut regjeringen

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener Listhaug-saken ikke er alvorlig nok til å felle regjeringen.

Høyre-nestoren sier også at statsminister Erna Solberg gjør det eneste riktige når hun setter hardt mot hardt i saken.

– Jeg har kommet til at denne saken ikke er alvorlig nok til å bytte ut regjeringen. Jeg mener det ville være meningsløst om saken skulle gjøre styringen av landet vanskeligere, sa Willoch til Dag og Tid før helgen.

Gir liten mening

Willoch presiserer overfor Nettavisen at intervjuet ble gjort før siste vending i Stortinget torsdag.

– Men med de unnskyldningene Listhaug kom med i Stortinget, som har statsministerens tilslutning, gir det lite mening å skifte ut regjeringen nå, sier Willoch til Nettavisen.

Han mener statsministeren nå gjør det eneste riktige når hun truer med å gå.

– Jeg skjønner statsministeren godt. Hun gjør det eneste riktige. For Frp har sagt at det er uaktuelt for dem å sitte hvis Listhaug får mistillitsvotum mot seg i Stortinget, sier Willoch til NRK.

Språkbruk

Den tidligere statsministeren mener opposisjonen bør droppe mistillitsforslaget.

– Av hensyn til landet og den generelle politiske stabilitet, er det viktig at denne saken snart legges død, sier han.

Willoch understreker i Dag og Tid at man må tro på det folk sier om sine motiver i politiske debatter.

– Generelt er det godt for alle debatter at vi tror på det den andre parten sier om sine motiver. Når det er sagt, bør man kunne godta at noen i vanvare bruker uttrykk som framstår hardere enn de var ment. Men Listhaug har en språkbruk som skiller seg fra den som er best. Det er hun dessverre ikke alene om, sier Willoch.

