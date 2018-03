Willoch om Listhaug: - Ikke alvorlig nok sak til å skifte ut regjeringen

Norges tidligere statsminister med klar tale.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kjemper for sitt politiske liv etter at opposisjonen - foreløpig unntatt KrF - ikke lenger har tillit til henne.

Listhaugs famøse Facebook-innlegg, hvor hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», kan føre til regjeringskrise tirsdag.

Willoch: - Ikke alvorlig nok sak

Det mener Norges tidligere statsminister Kåre Willoch (H) vi bør unngå:

- Denne saken er ikke alvorlig nok til at regjeringen bør skiftes ut. Jeg mener det ville være meningsløst om denne saken skulle gjøre styringen av landet vanskeligere, sier Willoch i et intervju med Dag og Tid før helgen.

Nettavisen har snakket med Willoch søndag morgen:

- Jeg vil presisere at intervjuet med Dag og Tid ble gjort før siste vending i Stortinget. Med de unnskyldningene Listhaug kom med i Stortinget, som har statsministerens tilslutning, gir det lite mening å skifte ut regjeringen nå, sier Willoch til Nettavisen.

- Forutsetningene for å godta denne beklagelsen er til stede, sier han ettertrykkelig.

Advarer mot skadevirknignene

Willoch advarer mot de skadevirkninger et regjeringsskifte kan medføre:

- Dette er en alvorlig situasjon. Opposisjonen har ikke etablert noe klart alternativ for å styre landet, sier Willoch.

Han vet hva han snakker om, Willochs borgerlige mindretallsregjering ble felt i mai 1986 etter at Carl I. Hagen (Frp) spente ben på ham.

- Du opplevde selv å bli felt i 1986. Kan dette sammenlignes med den situasjonen?

- Nei, det var noe helt annet. Det vil være helt misvisende å trekke en parallell til den gang, sier Willoch til Nettavisen.

- Solberg-regjeringen går av

Flere medier melder søndag at Solberg-regjeringen går av hvis KrF støtter Rødts mistillitsforslag.

Politisk drama: Hvem leder landet onsdag?

- Erna Solberg vil ikke akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering. For å markere en grense for hva som er statsministerens ansvar vil hun trolig stille kabinettspørsmål, sier kilden til TV 2.​

- Det overrasker meg ikke at Solberg inntar et slik standpunkt. Reaksjonen fra opposisjonen er sterkere enn nødvendig, de burde akseptert unnskyldningen, sier Willoch til Nettavisen.

KrFs landsstyre møtes mandag klokken 12.

- Hva tror du KrF kommer til å konkludere med, Willoch?

- Det er umulig å si, men jeg vil gjenta at det ville være en uforholdsmessig sterk reaksjon, når forutsetningene for å godta Listhaugs beklagelse er til stede, sier han til Nettavisen.

Willoch: - Ap bør være mer forsiktige

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Listhaug reagerte for sent:

- Først etter flere runder i stortinget kom det en uforbeholden unnskyldning. En justisminister som må presses til en helt nødvendig erkjennelse i en så alvorlig sak kan vi ikke ha tillit til.

Willoch mener imidlertid Ap bør være mer forsiktige med å bruke sterke ord og trekke motpartens motiv i tvil, og viser til en kronikk av tidligere statssekretær Sigbjørn Aanes (H).

«Det er mange som føler at Arbeiderpartiet vil ha en standard for seg selv og en standard for andre. Det er ingen grenser for hva man kan beskylde folk på høyresiden for, men det er en grense for hva folk på høyresiden kan si,» skriver Aanes i sin kronikk i VG: «Sylvi Listhaug har det største ansvaret».

- Det er best for alle debatter at vi tror på hva motparten sier om sine motiver. Når det er sagt, man bør kunne godta at noen i vanvare bruker uttrykk som er hardere enn de egentlig mente, sier Willoch i intervjuet med Dag og Tid.

- Vi bør tro på Listhaug

Willoch støtter ikke Listhaugs sterke ordbruk, men:

- Hun har en ordbruk som skiller seg ut fra det jeg mener er best, men det er hun dessverre ikke alene om, sier 89-åringen, som mener vi bør tro på Listhaug når hun sier hun ikke hadde Utøya i tankene da hun skrev sitt innlegg.

Willoch mener 22. juli er et nasjonalt traume, som overgår alle andre saker hvor man ellers bruke sterke ord, men at vi må snakke om det.

