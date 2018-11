Wizz Air utfordrer Norwegian på Gardermoen

Det kan bli en tøff konkurranse for Norwegian fremover

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air starter neste år med tre ruter fra Gardermoen, det melder flysmart24.

Selskapet er en av Norwegians tøffeste konkurrenter. De tre nye rutene vil gå til Budapest, Gdansk og Krakow, noe som betyr tøff konkurranse for Norwegian som allerede flyr til disse destinasjonene.

Ifølge flysmart24 er det Gdansk som er først ute, og vil startes 4. april med priser på rundt 200 kroner per vei.

Det kan også bli flere ruter fra Gardermoen, selskapet har nemlig gjort det klart at de vil satse videre flyplassen. Kommunikasjonssjef i Wizz Air, Andras Rado vil ikke være konkret om hvilke ruter som kan være aktuelle for selskapet.

- Vi er interessert i nye markeder som kan bidra til selskapets vekst, sier han til flysmart24.

Videre uttaler Rado til flysmart24 at grunnlaget for selskapets satsing er alltid å jakte på nye og lønnsomme ruter, i tillegg til å sørge for bærekraftig vekst også på eksisterende ruter.

Wizz Air er ukjent på Gardermoen, men har i mange år operert med ruter til en rekke norske regionflyplasser – til Sandefjord Torp, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

