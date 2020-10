WWF klager på ulvevedtak

WWF reagerer på at rovviltnemndene har vedtatt å felle nesten to tredeler av alle ulv i Norge. Både de og Noah klager på vedtakene.

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) har gitt fellingstillatelser på 32 ulver i fem revirer innenfor ulvesonen. I tillegg er det ifølge WWF Verdens naturfond vedtatt jakt på 27 ulver utenfor ulvesonen.

Det ble i vinter registrert totalt mellom 103 til 106 ulver i Norge. 56 av dem er helnorske.

– Vedtaket bryter med Grunnloven, Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ingen av ulvene som er vedtatt felt, medfører noen fare for skade på beitedyr, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF i en pressemelding.

– Vi står midt i en naturkrise. Bevaring av ulven og andre rovdyrarter i Norge må sees i perspektiv av det globale arbeidet for å bevare naturmangfoldet, sier hun.

Også dyrevernorganisasjonen Noah klager på vedtaket. De viser til at WWF i januar fikk medhold av lagmannsretten i at to av tre vedtak om ulvefelling i Julussa- og Osdal-reviret i 2017 og 2018 var ugyldige.

– Noah mener rovviltnemndenes vedtak totalt overser disse rettslige prosessene, og er et forsøk på å skyte flest mulig ulver før det foreligger rettslig avklaring, sier leder Siri Martinsen i en pressemelding.

Fra før er det kjent at også Naturvernforbundet har klaget på vedtaket.

