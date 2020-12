Yale-professor spår en festlig epoke med seksuelle utskeielser etter pandemien

- Jeg tror folk blir glade og får behov for ha det gøy igjen, sier professor som har spesialisert seg på hvordan folks atferd påvirkes av pandemier.

Snart ett år har gått siden det nye koronaviruset for første gang ble påvist i den kinesiske byen Wuhan. På tampen av året er det over 1,7 millioner koronadødsfall og rundt 80 millioner påviste smittetilfeller på verdensbasis.

Livet ble raskt snudd på hodet for en hel verden, og alle måtte innrette seg etter en ny hverdag preget av nedstengning av samfunnet, oppsigelser, permitteringer, ensomhet og smitteverntiltak som sosial distansering, desinfisering, hjemmekontor og munnbind.

Skoler, barnehager, restauranter, kinoer, teatre og en rekke andre virksomheter og arrangementer har måttet stenge i flere omganger, og samfunnsøkonomien er hardt rammet i så å si alle land.

En professor ved det anerkjente Yale-universitetet mener imidlertid at det er lyspunkter å spore i den andre enden av pandemien. Sosiolog og indremedisiner Nicholas Christakis forsker på hvordan omfattende smitteutbrudd i samfunnet påvirker atferden vår. Han mener det er et tydelig mønster i hvordan epidemier og pandemier gjennom historien har påvirket samfunnet og folks atferd.

- Jeg tror folk er glade når epidemier og pandemier endelig tar slutt, uansett hvor du er i verden, og at trangen til å ha det gøy dukker opp igjen, at det blir mer sosialt samvær og større forbruk, sier Christakis til Nettavisen.

Christakis har nylig gitt ut boken «Apollo's Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live» (Apollos Pil: Den dype og varige innvirkningen koronaviruset har for vår levemåte).

- Ikke noe nytt for vår art, bare helt nytt for oss

Ett av flere budskap i boken er at epidemier og pandemier har rammet menneskeheten regelmessig gjennom flere århundrer, men at det alltid går over til slutt.

- Hva tror du blir den viktigste lærdommen etter pandemien, og hvordan vil det påvirke verden i de kommende årene etter pandemien?

- Jeg tror ikke at det bare er én lærdom som er viktigst i seg selv, fordi vi har vært vitne til så mange aspekter ved denne pandemien som faktisk er tidløse aspekter ved epidemier og pandemier. Det inkluderer aspekter som å skylde på andre, fornektelse og løgner, fremveksten av kvakksalveri, fenomenet med å dø alene - noe som skjedde under epidemier helt fra svartedauden til aids - sorgen og frykten, at helsearbeidere dør - noe som Thucydides (gresk historiker red.anm.) også beskrev under epidemien i Athen i 430 f.Kr. - og så videre. Jeg vil anta at den viktigste lærdommen er at epidemier og pandemier ikke er noe nytt for vår art. Det er bare nytt for oss som lever akkurat nå, sier Christakis til Nettavisen.

- Dette er bare slutten på begynnelsen

Christakis’ bok er først og fremst en beretning om hvordan koronaviruset påvirket levemåten vår da den feide gjennom samfunnet vårt, og hvordan livet vil utfolde seg i årene etter pandemien. Bokens innhold baserer seg i utgangspunktet på observasjoner av historiske epidemier og pandemier, forskning og analyser.

Christakis mener vi har mer lystige tider i vente, men han tror det er et langt stykke igjen før vi kan legge pandemien bak oss.

- Jeg mistenker at dette ikke er begynnelsen på slutten av pandemien, men bare slutten på begynnelsen. Vi har dessverre en lang vei å gå når det gjelder pågående ringvirkninger, både epidemiologisk og økonomisk sett. Det til tross for den mirakuløse oppfinnelsen av en vaksine, som ikke er et universalmiddel for alle ringvirkningene av en respiratorisk pandemi som denne, og i hvert fall ikke i det tidsperspektivet mange håper på, sier han til Nettavisen.

«De glade 20-årene» vender tilbake

Bare det siste århundret har verden opplevd fem verdensomspennende influensaepidemier, såkalte pandemier: koronapandemien i 2020, svineinfluensaen i 2009, Hongkong-syken i 1968, Asia-syken i 1957 og spanskesyken i 1918.



Sistnevnte pandemi krevde et sted mellom 50 og 100 millioner menneskeliv. Spanskesyken ble etterfulgt av et livlig og festlig tiår. «De glade 20-årene» er et begrep som brukes om 1920-årene, da verden opplevde en kraftig økonomisk oppsving etter pandemien og første verdenskrig (tiåret endte riktignok med børskrakk og økonomisk nedgang).

- Et av argumentene i boken er at det som skjer med oss, kan for veldig mange kanskje oppleves som fremmed og unaturlig. Men pandemier er ikke noe nytt for vår art. Det er bare nytt for oss som lever akkurat nå, sier han i et intervju med The Guardian.

Christakis tror det vil melde seg et sterkt behov for omfattende sosialt samvær når pandemien er et tilbakelagt kapittel. Han spår at det vil komme en ny periode med «De glade 20-årene» tilsvarende perioden som etterfulgte spanskesyken for hundre år siden.

- Under epidemier får man økt religiøsitet, og folk blir mer avholdende, de sparer penger og viser liten vilje til å ta risiko. Og vi ser alt dette nå, akkurat som vi har sett gjennom hundrevis av år under andre epidemier og pandemier, sier han til avisen.

Seksuelle utskeielser

Christakis tror at det vil ta en stund før «De glade 20-årene» vender tilbake, hvor nattklubber og stadioner fylles til randen og hvor kulturlivet opplever en stor oppblomstring.

Først må vaksiner distribueres, flokkimmunitet må oppnås og økonomier må gjenreises. Alt dette vil ta lang tid, ifølge Christakis, som mener glansdagene vil vende tilbake først etter 2023.

- I 2024 vil alle disse trendene vi har sett under pandemien reverseres. Folk vil på nådeløst vis oppsøke sosial interaksjon, sier Christakis som trekker fram «seksuelle utskeielser», «økt forbruk» og «mindre religiøsitet» som sannsynlige trender, ifølge The Guardian.

- Vi må oppføre oss som voksne

På slutten av det uendelig lange året 2020 er det endelig to koronavaksiner på plass. Men foreløpig er det bare et svært begrenset antall mennesker som får vaksinen. Mange flere vaksiner må produseres og distribueres, og andre vaksinekandidater må trolig godkjennes hvis en skal ha nok vaksiner til å nedkjempe koronaviruset.

Christakis sier at det kommende året vil sette folks utholdenhet på prøve når det gjelder kontinuerlige smitteverntiltak som sosial distansering, munnbindbruk og regelmessig håndvask. Han advarer også om at vi allerede har bevist hvor sårbare vi er som storsamfunn under en pandemi, med tilfeller av dårlig lederskap, manglende koordinering og omfattende spredning av feilinformasjon.

- Verden har endret seg. Det er et nytt dødelig virus som sirkulerer. Vi er ikke de første i historien som har stått overfor denne trusselen, og det vil kreve mye av oss. Vi må rett og slett oppføre oss som voksne, sier han til The Guardian.

Økonomier bryter sammen

Christakis påpeker også at det ikke er noe nytt fenomen at økonomier bryter sammen under landsomfattende og verdensomfattende sykdomsutbrudd.

- Det virker som at mange tror at det er statens handlinger som får økonomien til å bremse opp. Det er feil. Det er viruset som får økonomien til å bremse opp, fordi økonomier kollapset til og med under epidemier i antikken. Selv om det ikke eksisterte myndigheter som beordret at skoler og restauranter skulle stenges, sier han.

