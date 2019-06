Øyeblikket kan bli definerende i USA: «Hvem har lyst til å tape valget?»

Motstandere av Donald Trump frykter demokratene gjorde presidenten en tjeneste da de alle rakk opp hånden på spørsmål om helsetjenester for udokumenterte innvandrere.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det store samtaleemnet etter de to debattene mellom demokratenes presidentkandidater denne uken, var Kamala Harris oppgjør med forhåndsfavoritt Joe Biden.

Biden ledet på de fleste meningsmålinger før debattene, men ble stilt til veggs av Harris, som virkelig presenterte seg som en å følge med på i tiden fremover.

Det var imidlertid en annen del av debatten som fikk Trump til å reagere mest. På et tidspunkt ble kandidatene bedt om å rekke opp hånden hvis de ønsket å tilby helsetjenester til udokumenterte innvandrere. Da rakk alle på scenen opp hånden.

Visse eksperter har pekt på det som en gavepakke til Trump, som igjen har planer om å gjøre innvandring og innvandrere et stort tema under valgkampen.

- Hva med å ta vare på amerikanske borgere først? Det var slutten på det kappløpet, skrev presidenten i en twittermelding.

Trump delte forside

Enigheten blant kandidatene førte til applaus i salen under debatten, men det er en risiko for at det kan skremme vekk visse velgergrupper, spesielt i delstater som Trump klarte å snu til sin fordel ved forrige presidentvalg, skriver Vice News.

ENIGHET: Alle kandidatene rakk opp hånden da de ble spurt om å tilby helsetjenester til udokumenterte innvandrere. Foto: Wilfredo Lee (AP/NTB Scanpix)

En Gallup-undersøkelse viste nylig at 35 prosent av amerikanere regner seg selv som konservative, 26 prosent er liberale og 35 prosent omtaler seg som moderate.

Det er spesielt sistnevnte gruppe demokratene må overbevise for å vinne presidentvalget, og frykten er at ståstedet om helsetjenester for udokumenterte innvandrere kan være upopulært blant disse velgerne.

Avisen New York Post antydet dette i sin forside fredag. Den viste bilde av de mest omtalte kandidatene med hånden opp og teksten: «Hvem har lyst til å tape valget?». Forsiden ble delt av Donald Trump på Facebook.

- Det humane å gjøre

Både Joe Biden og Pete Buttigieg, som ut av omtrent intet har tatt steget til å bli en reell utfordrer, svarte på hvorfor de rakk opp hånden.

- Landet vårt er sunnere hvis alle er friske, sa Buttigieg, og la til også udokumenterte innvandrere betaler skatt, enten direkte eller indirekte.

- Dette er ikke snakk om en gave. Det er en forsikringsplan, og vi gjør oss ikke en tjeneste ved å ha 11 millioner udokumenterte mennesker som ikke har adgang til helsetjenester i landet, fortsatte ordføreren fra South Bend i Indiana, og fikk støtte fra Joe Biden.

KANDIDATER: Pete Buttigieg (til venstre) avbildet med Joe Biden under torsdagens debatt. Foto: Saul Loeb (AFP/NTB Scanpix)

- Man kan ikke la mennesker som er syke, uansett hvor de kommer fra og hva statusen deres er, gå uten helsedekning. Det kommer bare til å bli fikset. Man må gjøre det, det er det humane å gjøre, sa Obamas visepresident.

- Gir mening

Situasjonen ved USAs sørlige grense er stadig i fokus, og nylig vekket bilder av en far og datter som hadde druknet sterke følelser.

Forfatter og analytiker for Politico, Jeff Greenfield, mener svarene til demokratenes kandidater er naturlige med tanke på Trump-administrasjonen behandling av blant annet barn ved grensen.

- Som en politisk sak, gir det mening. Å la syke mennesker gå ubehandlet er både grusomt og en trussel mot folkehelsen. Men det er også en åpen invitasjon for president Donald Trump og hans kampanje til gi demokratene en merkelapp som et parti som gir «gratis ting» til millioner av mennesker som brøt loven ved å komme hit, skriver Greenfield i en kronikk.

ANALYTIKER: Jeff Greenfield. Foto: www.jeffgreenfield.net

Analytikeren mener det gir republikanere en mulighet til å si at demokratene ønsker åpne grenser, og at torsdagens debatt ga ingen svar på hvordan kandidatene tenker å håndtere den store mengden migranter som ankommer den sørlige grensen.

Greenfield minner om at en stadig større mengde amerikanere er imot å sende alle udokumenterte innvandrere ut av landet, og det er økende støtte til å finne en vei til statsborgerskap, ifølge Gallup. Samtidig er det også stor støtte til å øke sikkerheten ved grensen for å stoppe mengden udokumenterte innvandrere.

- En demokratisk kandidat som kan kombinere en appell for en omfattende innvandringsreform med en genuin innsats for å begrense strømmen av nyankomme, kan oppdage at det er et sterkt budskap, skriver Greenfield.

Ut mot Biden og Sanders

Donald Trump befinner seg om dagen i Japan for G20-møtet. Han har likevel hatt et øye på debattene og fredag kom han med stikk mot Joe Biden og Bernie Sanders.

PRESIDENT: Donald Trump på G20-møtet, her sammen med Angela Merkel. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Biden og Sanders har toppet de fleste meningsmålingen fram til nå, men Trump virker ikke å være skremt av tanken å møte noen av dem til presidentduell. Eksperter mener verken Biden eller Sanders viste seg fra sin beste side under debatten.

- Jeg hørte det ikke var noen god dag for «Sleepy Joe» «Crazy Bernie». En av utslit, den andre er gal – så hva er greia? spurte USAs president i en twittermelding.