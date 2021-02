YouTube-er drept i liksomran

20-åringen filmet et tulleran til sin YouTube-kanal, da en ung mann ikke forsto spøken, og skjøt ham.

Hendelsen skjedde utenfor en trampolinepark i Nashville i USA fredag kveld. 20 år gamle Timothy Wilks og en kamerat var på parkeringsplassen utenfor parken, der planen var å filme en spøk til Wilks YouTube-kanal, skriver blant andre Fox17 Nashville.

Wilks og kameraten hadde med seg store kniver. Meningen var å skremme uvitende mennesker med knivene, og filme deres reaksjoner for en vlogg.

En av de uvitende «ofrene», tok fram en pistol og skjøt Wilks. 23-åringen som skjøt, sier at det var selvforsvar og at de to unge mennene kom mot ham og de andre med store kniver. Han er så langt ikke siktet for å ha gjort noe galt, skriver politiet i Nashville.

- Tenk deg om

Bestemoren til Wilks, Shirley Berry, sier i en uttalelse at hun håper ingen andre får oppleve det hun nå går gjennom.

- Jeg trenger å sørge for at dette ikke skjer med noen andres familie, fordi jeg vil virkelig ikke at de skal oppleve denne smerten, sier hun ifølge avisen Tennessean

Bestemoren vil ikke at folk skal tro at barnebarnet hennes var en gangster.

- Han var ikke en gangster. Han var et snilt barn. Han ville gjort hva som helst for hvem som helst. Hvis du tenker på å gjøre noe lignende, tenk deg om. Det er ikke verdt livet ditt eller noen andres liv, sier bestemoren.

Drept av kjæresten

Dette er ikke første gang spøker filmet for vlogger har gått helt feil. I 2017 skjøt og drepte Monalisa Perez sin kjæreste. Planen var at kula skulle treffe en bok som kjæresten holdt, men den gikk rett gjennom og drepte 19-åringen som holdt den.

I 2018 filmet en pakistansk trio en vlogg der de lurte uvitende mennesker til å tro at de var spøkelser. En familie, som hadde piknik i en park, syntes ikke det var morsomt. Mennene i familien, skjøt og drepte Rana Zuhair, en av de tre vloggerne, skrev blant andre Pakistan Today.

Tvillingene Alan og Alex Stokes (23), som har nærmere fem millioner følgere på sin vlogg, er fortsatt siktet i forbindelse med falske bankran i California. Vitner trodde at bankranet var ekte, og at tvillingene forsøkte å kapre en drosje. Politiet kom til stedet, og ga tvillingene en advarsel. Bare timer etterpå, gjennomførte de en lignende spøk på et universitetsområde i nærheten.

