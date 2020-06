Youtube-stjernen Isabelle Eriksen debuterer som skuespiller

- Jeg trodde først det var tull, sier Isabelle Eriksen til Nettavisen.

Siden «Paradise Hotel»-deltakelsen i 2017, har Isabelle Eriksen (24) slått seg opp som en av Norges største Youtubere. Med over 100.000 abonnenter underholder Eriksen barn og unge med sine ukentlige videoer.

Da filmskaperen Leon Bashir (41) skulle lage sin første barnefilm, fikk han øynene opp for Eriksen.

SPILLER KJÆRESTER: I den nye filmen skal Isabelle Eriksen spille kjæresten til Leon Bashir. Her utenfor filmlocation til Bashirs nye film på Lindeberg i Oslo. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

«Verdens beste pappa» er tittelen på filmen Eriksen nå debuterer som skuespiller i.

- Det har jo vært en barndomsdrøm selvfølgelig, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få muligheten til å prøve meg som skuespiller, sier Eriksen med full iver til Nettavisen.

Ingen skuespillererfaring

Fra tidligere har Eriksen ingen skuespillererfaring. Rollen hun skal spille er ingen hovedrolle, men likevel en rolle som tar plass.

- Jeg skal spille kjæresten til Leon i filmen. En bimbo, bitch hvis man kan forklare det på den måten. Så det passer meg egentlig perfekt, ler Eriksen, som mener at hun allerede er god på de to tingene.

- Jeg har en del replikker og jeg skal gjøre litt forskjellig ting, så man ser meg i filmen, understreker hun.

Det var etter tips fra barna til Leon Bashir, som allerede var tilhengere av Eriksen på Youtube, at Bashir tok kontakt med henne.

I FULL GANG: Leon Bashir, Isabelle Eriksen og resten av filmsettet er i full gang med innspillingen av Leon Bashirs kommende barnefilm. Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

Rettet mot samme publikum

- Det startet med at jeg fikk en mail. Først trodde jeg at det var tull og at noen skulle lure meg, men så bestemte jeg meg likevel for å dra på møtet. Og det viste seg å være dette, forteller Eriksen og smiler bredt.

Ifølge Bashir er Eriksen perfekt for rollen. mye fordi hun allerede treffer publikumet Bashir ønsker å nå med filmen.

- Filmen er rettet mot det publikumet hun når, og barn er allerede veldig glad i henne. Også er hun jo veldig sjarmerende, det må jeg si, sier Bashir til Nettavisen.

At Eriksen er såpass fersk i bransjen som hun er, ser ikke Bashir på som noen ulempe.

- Jeg har jobbet med mange forskjellige typer mennesker tidligere, og min styrke er å få folk til å prestere bra, sier han, og forteller at han allerede er imponert over det Eriksen har levert.

- Hun er den fødte skuespiller, og jeg er veldig imponert over hvor spontant hun ble med i prosjektet, sier han.

En ny start

For ikke veldig lenge siden sonet Eriksen ferdig 30 dager fengselsstraff for flere voldsdommer. Saken, som har pågått i underkant av et år, har fått mye oppmerksomhet både i pressen og i sosiale medier.

I mars gikk Eriksen ut offentlig på sin egen blogg, hvor hun brøt tausheten og beklaget seg overfor følgerne sine for handlingene hun hadde utført.

«Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal starte dette innlegget, men jeg vet at det er mange der ute som lurer. Det har gått en del rykter, og det har stått en del på nett om dette. Jeg har gjort noe dumt, som jeg angrer på og tatt straffen min for», skrev hun blant annet i blogginnlegget.

Til Nettavisen forteller Eriksen at hun er svært glad for muligheten hun har fått til å starte på nytt med den kommende barnefilmen.

- Jeg synes dette er veldig vanskelig, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på det. Jeg har vært redd for at folk ikke vil jobbe med meg igjen, og jeg håper at denne filmen kan få folk til å tenke at jeg har flere sider ved meg selv enn den dommen, sier hun og fortsetter:

- Jeg har gjort meg ferdig med det, og jeg synes jeg fortjener å gå videre nå. Jeg har tatt min straff, sier hun.

TATT MIN STRAFF: Isabelle Eriksen sier hun er glad for muligheten hun har fått med det nye filmprosjektet til Leon Bashir, og håper folk kan forbinde henne med noe annet enn fengselsstraffen hun har ferdig sonet. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Sjalu kjæreste

Ifølge Eriksen har skuespillerjobben gått over all forventning.

- Jeg trodde det skulle være flaut og vanskelig å komme inn i rollen, men det var overraskende lett. Jeg er vant til å snakke til kamera og til seerne mine, men dette er noe helt annet. Vi startet heldigvis med litt kortere scener slik at jeg får varmet meg opp til de litt lengre, sier Eriksen.

Selv er hun veldig stolt av sitt eget arbeid så langt, noe også kjæresten, realityprofilen Erik Anders Sæter (23), er.

- Men det skal sies at han ble litt sjalu. Han er veldig glad på mine vegne, og hadde 100 prosent takket ja til det samme. Han har også spurt veldig om det blir noe kyssing og sånt, ler Eriksen.

Eriksen og Sæter har siden de bekreftet forholdet på den røde løperen til Universal Music sin sommerfest i 2019, blitt en av Norges største influenserpar. Selv om de begge er vant til å være på skjermen, innrømmer Eriksen at det blir noe annet å se seg selv på kinolerretet.

- Altså, kino! Det blir faktisk helt sykt. Jeg gleder meg sykt mye. Jeg er vant til å se meg selv på kamera, men kinolerretet blir noe helt annet, sier Eriksen opprømt.

Filmen er ventet på kino til høsten.