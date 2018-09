Øystein Sunde fikk lørdag det synlige beviset på at han er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Sunde får den kongelige utmerkelsen for «sin fremragende innsats for norsk musikk og kulturliv», heter det i kunngjøringen fra Slottet.

Tildelingen av ordenstegnet – et kors i emaljert gull – skjedde i konserthuset i Oslo i forbindelse med en konsert til minne om Vidar Sandbeck. Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, som er fylkesmann i Sundes hjemfylke Hedmark, hengte det røde silkebåndet med hvit og blå kant rundt halsen på den populære musikeren.

I over et halvt århundre har Sunde vært en del av norsk musikkmiljø, både som del av en rekke band og som soloartist. Han både skriver og fremfører musikk, ofte med et komisk tilsnitt. Sunde var også en firedel av kvartetten Gitarkameratene, sammen med Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Lillebjørn Nilsen.

(©NTB)

Mest sett siste uken