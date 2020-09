Ytterligere 59 koronasmittet i Oslo - seks bydeler skiller seg ut

Antall personer som er smittet av koronavirus økte med 59 tilfeller i løpet av siste døgn, opp fra 52 dagen før, viser en oversikt fra Oslo kommune.

Smittetallet på 59 er det nest høyeste som er registrert på en enkelt dag i Oslo i løpet av de siste to ukene.

Fortsatt er det bare én bydel som er under rødt nivå. Vestre Aker ligger så vidt under grensen, med 19,9 smittede per 100.000 personer. Grensen for rødt nivå er 20.

Smitteøkningen ligger betydelig høyere i deler av hovedstaden.

I seks bydeler er den såkalte insidensen, antall smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, over 100.

Det gjelder bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner, Grünerløkka og Frogner. (Se tabell).

Det er blant folk i 20- og 30-årene at det nå bekreftes flest smittetilfeller. Det er registrert 24 smittede over 70 år.

Satte grense på 10 personer

På en pressekonferanse mandag denne uken innførte byrådet i Oslo forbud mot å samle mer enn ti personer i private hjem. Dette er en skjerpelse av det statlige pålegget om at maksimalt 20 mennesker kan samles i privat regi.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet videre at nye tiltak kan bli aktuelle dersom smittesituasjonen forverrer seg.

BER OM HJELP: - Smittesituasjonen vil være avgjørende for om regelverket kan lempes, eller må videreføres. Ingen av oss ønsker at vi må stenge ned enda mer igjen, men vi må jobbe sammen for å holde samfunnet åpent, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Situasjonen er alvorlig

- Situasjonen er alvorlig med økende smitte av koronaviruset, og 38,8 prosent er smittet gjennom familie og venner. Vi har derfor valgt å innføre et forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede, sa Johansen om forbudet som i første omgang ble gjort gjeldende for to uker.

Tabellen viser smittetall for Oslos bydeler med insidenstall (smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager) på noen utvalgte datoer.

Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Dette kan for eksempel være fester, selskaper og andre sosiale treff i eller i tilknytning til private hjem, i parker eller andre steder utendørs.

- Ingen av oss ønsker at vi må stenge ned enda mer

- Smittesituasjonen vil være avgjørende for om regelverket kan lempes, eller må videreføres. Ingen av oss ønsker at vi må stenge ned enda mer igjen, men vi må jobbe sammen for å holde samfunnet åpent. Det betyr at: om du er syk? Hold deg hjemme, ta en test og bli hjemme til du er frisk. En negativ test gjør ikke at du kan leve som normalt. Om du har mulighet, vær på hjemmekontor. Hold en meters avstand. Og klarer du ikke å holde på meteren, bruk munnbind, var budskapet fra byrådslederen mandag.

