Zac Efron hasteinnlagt på sykehus med livstruende sykdom

Superstjernen Zac Efron har blitt hasteinnlagt på sykehus under innspilling i Papua New Guinea.

Den 32-år gamle skuespilleren, som er mest kjent for sin rolle i kassasuksessen «High School Musical», skal ha pådratt seg en form av den livstruende sykdommen tyfoidfeber under en serieinnspilling i Papua New Guinea.

Disney-stjernen var i Papua New Guinea for å spille inn en ny serie kalt «Killing Zac Efron» da han pådro seg sykdommen og ble hasteinnlagt på sykehuset St Andrews War Memorial i Brisbane i Australia, hvor han fikk behandling i flere dager, melder Metro.

Tilstanden er stabil

Glenn McKay, direktør for organisasjonen som organiserte flyturen til Australia, forteller i Sunday Telegraph at han ikke kan diskutere pasienter, men bekrefter at de hentet «en amerikansk statsborger i 30-årene fra Papua New Guinea til Brisbane for medisinsk behandling i Australia».

Flere fans tok til kommentarfeltene for å ønske skuespilleren god bedring.

– Du er så talentfull, jeg håper virkelig du føler deg bedre snart. Jeg elsker deg, ta vare på deg selv, skriver en av dem på Instagram.

Ifølge Daily Mail skal Efrons tilstand nå være stabil og han fikk klarsignal til å reise tilbake til USA i julen.

Trives under ekstreme omstendigheter

Den nye serien superstjernen holdt på å spille inn følger Efron idet han går «dypt inn i jungelen på en avsidesliggende, farlig øy, utenfor sivilisasjonen i 21 dager».

– Jeg trives under ekstreme omstendigheter og søker muligheter til å utfordre med selv på alle nivåer, sa Efron om serien i november.

– Jeg gleder meg til å utforske ukjent terreng og oppdage hvilke uventede eventyr som dukker opp.

Serien har premiere på Quibi i april 2020.