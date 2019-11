Zikavirus oppdaget i Europa for første gang

Viruset sprer seg med mygg, og det finnes ingen kur eller vaksine. Nå er det påvist smitte hos tre personer i Sør-Frankrike.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har for første gang funnet tilfeller av infeksjon med zikavirus i Europa. Alle de tre tilfellene er fra samme by i Sør-Frankrike, Hyères.

Franske helsemyndigheter har nå trappet opp innsatsen for å se om det kan være andre tilfeller, melder ECDC på sine nettsider. Mistanken er at disse tre tilfellene hører til den samme smittesyklusen. På grunn av fallende temperaturer, regnes sannsynligheten for videre smitte som liten. Det er svært lite sannsynlig at reisende til dette området vil bli smittet, heter det fra ECDC.

Det er ikke tidligere oppdaget myggoverført zikavirus i Europa, men en av de myggartene som kan overføre sykdommen (Aedes albopictus, tigermyggen), finnes i Sør-Europa, skriver danske Statens Serum Institut på sine nettsider.