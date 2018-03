Grace Mugabe, kona til Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe, etterforskes for å ha smuglet elfenben til Asia.

Myndighetene i Zimbabwe mistenker Grace Mugabe for å ha sendt elfenben til flere profilerte personer og andre førstedamer i Asia.

Zimbabwe sitter på store lagre med elfenben, men må ha en spesiell tillatelse gjennom Washington-konvensjonen, som regulerer handel med truede dyr og planter, dersom landet skal kunne selge elfenbeinet.

I desember i fjor, kort tid etter at hennes mann ble avsatt i et statskupp, ble 200 kilo elfenben til en verdi av 3,9 millioner kroner beslaglagt på den internasjonale flyplassen i Harare. Forsendelsen var på vei til Malaysia, og politiet mistenker at elfenbeinet tilhørte Grace Mugabe.

– Jeg ble fortalt at Grace ba myndighetene om å frigi elfenbeinet fordi de var donasjoner fra førstedamen til andre førstedamer i land i Det fjerne østen, sier miljøminister Oppah Muchinguri til avisen Daily News.

(©NTB)

Mest sett siste uken