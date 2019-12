Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte

Statuen av fotballikonet Zlatan Ibrahimovic i Malmö er nok en gang utsatt for hærverk. Denne gangen har noen saget i det ene beinet på skulpturen.

Dessuten har noen hengt et tau rundt halsen på statuen. Det er tredje gang på relativt kort tid at det blir begått hærverk mot Zlatan-statuen.

– Den er blitt utsatt for skadeverk i løpet av natten. Man har saget i beinet. Nå er det satt opp et gjerde rundt statuen ettersom det var en viss risiko for at den skulle velte, sier Tommy Bengtsson i Malmö-politiet, ifølge nyhetsbyrået TT.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Meldingen om hærverket kom inn like etter klokken 2.30 natt til torsdag.

Statuen av Zlatan Ibrahimovic i hans hjemby ble avduket 8. oktober. Etter at det 27. november ble kjent at fotballstjernen er blitt medeier i stockholmsklubben Hammarby, er statuen blitt vandalisert flere ganger.

