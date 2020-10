Zoom-tabbe: - CNN-reporter masturberte

CNN-analytiker og The New Yorker-skribenten Jeffrey Toobin skal ha gått på en megatabbe under et videomøte.

NEW YORK (Nettavisen): Flere amerikanske medier meldte på mandag at den kjente TV-personligheten Jeffrey Tobin hadde blitt suspendert fra magasinet The New Yorker etter en tabbe under et firmamøte på videoplattformen Zoom i forrige uke.

Mens kollegene så på, eksponerte Toobin underlivet i den tro at kameraet var av. Toobin gikk også ut og beklaget hendelsen.

- Jeg gjorde en pinlig, dum feil og jeg trodde at kamera var av. Jeg beklager overfor kona, familien, vennene og kollegene mine, uttalte Toobin til Vice etter hendelsen.

Senere melder derimot Vice at Toobin ikke bare var naken under videomøtet, men at han skal ha masturbert mens kollegene så på.

Hendelsen skal ha funnet sted i forbindelse med simulering av valgkampen som Toobin gjennomførte med sine kolleger. Simuleringen var delt opp i to deler, og det var da kollegene logget seg på etter den første delen, at de fikk se sin nakne kollega. To vitner opplyser til Vice at Toobin da var i ferd med å masturbere og at han tilsynelatende befant seg i et annet videomøte.

Toobin har ikke kommentert påstandene om at han skal ha masturbert. Han har nå bedt om fri fra CNN for å ta hånd om «et personlig problem», opplyser CNN, ifølge Vice.