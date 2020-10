- Arbeidsfolk har ikke penger til mat på bordet, så trangt er det

- Kommer ikke regjeringen med en god pakke nå, så vil SV og Stortinget gjøre det.

Sosialistisk Venstrepartiets leder, Audun Lysbakken, går til frontalangrep på ulikhetene i det norske samfunnet, som bare blir større og større under covid-krisen.

- Det er nå så trangt at arbeidsfolk ikke har penger til mat på bordet, er noe av det Lysbakken sier i podkasten Stavrum & Eikeland.

Krisen langt i fra er over og han krever nå at regjeringen må legge gode pakker på bordet for å redde kulturlivet, restaurantene og andre bransjer som sliter. Videre svarer han på om det er mulig for ham å støtte Slagsvold Vedum som statsminister og om de problematiske temaene som må løses for at et samarbeid skal fungere.

- Jonas, Trygve og jeg er uenige om en haug med ting, sånn er det!

SV-lederen og Brann-fantasten må også velge: - Brann rykker ikke ned eller SV kommer over 10 prosent. Hva velger du?

