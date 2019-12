- Bitcoin var tiårets beste investering

Denne investeringen hadde gjort ni kroner om til 810.000 kroner.

NEW YORK (Nettavisen): Dette tiåret går mot slutten og CNN Business har nå regnet på hva som har vært tiårets aller beste investering.

Svaret er Bitcoin.

Verdien på en Bitcoin ligger på onsdag på rundt 6850 dollar, eller ca 62.000 norske kroner.

Bitcoin er opp rundt fire prosent på onsdag - eller rundt rundt 150 dollar fra tirsdagen, da den lå på rundt 6700 dollar.

Verdien startet på 0.0025 cents

CNN Business viser til en rapport fra Bank of America Securities, som viser at hvis du investerte en dollar i en Bitcoin på starten av dette tiåret, så ville den dollaren nå ha vært verd 90.000 dollar, eller rundt 810.000 norske kroner.

Bitcoin ble først skapt i 2009 og i mai 2010 kom den første verdien på kryptovalutaen i forbindelse med en online-kjøp. Da var verdien på en Bitcoin 0.0025 cents, ifølge bitcoinwiki.org.

Et par måneder senere gikk verdien opp 10 ganger på ti dager, fra 0.008 amerikanske dollar til 0.08 dollar per Bitcoin.

Tidligere i år lå verdien på hele 90.000 norske kroner per Bitcoin - og går vi to år tilbake i tid, lå den på topp med en verdi på hele 20.000 dollar, eller rundt 180.000 norske kroner.

Til tross for nedgangen den siste tiden har verdien på Bitcoin hatt en eventyrlig utvikling.

Denne grafen fra CNN viser utviklingen til Bitcoin de siste fem årene. Foto: Kilde: CNN

Rundt 60.000 nordmenn har Bitcoin

Ifølge tall fra september i år regner man med at i underkant av 60.000 nordmenn eier Bitcoin i Norge, men bare rundt 7000 av disse innrapporterte formuen sin til skattemyndigheten i fjor.

Tall fra Skatteetaten viser at nordmenns kryptoformue sank i fjor til 1,4 milliarder kroner, noe som er en markant nedgang fra 2017 da tallet lå på fem milliarder.

Selv om flere nordmenn eier kryptovaluta enn før, har det store fallet i verdien på Bitcoin og andre kryptovalutaer ført til at formuene har krympet betraktelig, meldte E24 tidligere i høst.

– Det er lav etterlevelse på dette området, og det ser ut til at den har blitt enda lavere siden vi ikke tror det har blitt færre som handler kryptovaluta, uttalte direktør i Skatteetaten Hans Christian Holte til E24.

Fra 31. desember 2017 til samme dato i 2018 falt norske kryptoformuer fra 5,0 til 1,4 milliarder kroner – noe som er en nedgang på 72 prosent.

Det at det bare var 7.000 eiere av kryptovaluta som innrapporterte formuen sin til skattemyndigheten i fjor, 1.000 færre enn året før, betyr at bare 11,7 prosent av nordmenn som eier kryptovaluta rapporterte det på skattemeldingen.

Bitcoin kom i 2009

Bitcoin er en digital valuta laget i 2009 av en person eller gruppe kjent under navnet Satoshi Nakamoto. Valutaen genereres av dataprogrammer som setter begrensninger på hvor store beløp som skapes, noe som hindrer inflasjon. Betalingssystemet har ingen sentralisert struktur.

Noen fordeler med bitcoin er at den er særdeles godt kryptert, og at den kan bli delt opp i uendelig små brøkdeler – hvilket muliggjør mikrotransaksjoner. Den kan bli overført fra en person til en annen på tvers av kloden uten å gå via noen tredjepart.

Nettvalutaen har lenge vært populær blant kriminelle fordi den er vanskelig å spore.

En digital valuta veksles kun elektronisk, og eksisterer ikke i form av mynter og sedler. Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen. Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst.

(Nettavisen/NTB)