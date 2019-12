- Butikkene kan nekte deg å bytte julegavene

Dette er reglene for bytting av julegaver.

Det er ikke alle gavene som ligger under juletreet som faller i smak. I fjor viste en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet at hele to av fem bytter julegavene de har fått.

- Det er en sterk tradisjon for at du kan bytte julegaver i romjulen, selv uten byttelapp eller kvittering. Likevel er det ikke slik at forbrukeren med loven i hånd kan kreve å bytte en gave som ikke falt i smak, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Det er nemlig ingen generelle lovreguleringer av bytterett av vare kjøpt over disk.

- Når det er sagt, så har veldig mange butikker ofte veldig gode returordninger, og disse blir noen ganger utvidet i julehøytiden. Hvis du er tvil om gaven faller i smak, bør du be om en byttelapp, fortsetter Iversen.

I romjulen er likevel mange butikker fleksible også der kunden ikke har noen byttelapp.

- Varen må være ubrukt

- Bytterett er vanligvis avtalt mellom kjøper og selger. Dette er typisk byttelapp for gaver eller en returordning skrevet på kvitteringene eller i vilkårene. Vanligvis er det en forutsetning for bytte at varen er ubrukt og at den ikke er skadet, fortsetter Iversen.

Han sier at fristen for å bytte står på byttelappen eller kvitteringen.

- Hvis du kommer etter at fristen er utløpt så gjelder det å spørre veldig pent, men butikken kan da si nei. Butikken kan også stille krav om byttelapp eller kvittering, fortsetter Iversen.

Men skulle kvitteringen eller byttelappen ha forsvunnet ut med gavepapiret, så er det fortsatt håp.

- Vi opplever at mange butikker er veldig fleksible på dette i romjulen, så lenge de har produktet i sitt sortemnet, fortsetter han.

Andre regler på nett

- Kan man kreve å få pengene tilbake i stedet for tilgodelapp i butikkene?

- Med mindre varen er solgt med «åpent kjøp» så har du ikke krav på å få pengene tilbake. Hvis du ikke finner noe i butikken når du er innom, er det vanlig å få en tilgodelapp som du kan bruke senere i samme butikk, sier han.

Hvis du har handlet på nett er det andre regler.

- Handler du på nettet har du fjorten dagers angrerett etter at du har fått varen. Det er en lovfestet rettighet og gir deg rett til pengene tilbake, men du må dekke returen selv, sier Iversen.

Han legger til:

- Hvis du kjøper varen i god tid før jul kan denne fristen være ute når gaven er pakket opp. Det er derfor viktig å sjekke om også nettbutikken har utvidede returordninger i forbindelse med julehøytiden, mange av dem har det, avslutter Iversen.