- Det betyr noe om det er venstre- eller høyresiden som styrer Norge, Sissener

Venstresiden vil skjerpe skattene, Frp og høyresiden vil senke skattene, skriver den tidligere finansministeren i sitt tilsvar til finansnestoren Jan Petter Sissener.

Av Siv Jensen, tidligere finansminister og leder av Fremskrittspartiet

Når Jan Petter Sissener prøver å si at det ikke betyr noe for norsk næringsliv hvem som styrer Norge, tar han feil. Sissener burde vite bedre.

Bommer på målet

Jeg er glad for at Sissener er en sterk stemme for at næringslivet skal ha gode skattebetingelser, og at han i Nettavisen 17. september argumenterer for å legge til rette for flere arbeidsplasser gjennom å fjerne formuesskatten.

Sissener bommer imidlertid på målet når han retter pekefingeren mot Fremskrittspartiet.

Særnorsk misunnelsesskatt

Formuesskatten er en særnorsk misunnelsesskatt som gjør at det er mer lønnsomt å eie norske arbeidsplasser fra utlandet enn fra Norge, og formuesskatten gjør at norskeide bedrifter som går med underskudd likevel må tappes for kapital gjennom utbytte for at eierne skal ha råd til å betale skatten.

Med venstresiden får vi nærmest et NM i skatteskjerpelser.

Fremskrittspartiet vil fjerne hele formuesskatten på akkurat samme måte som Fremskrittspartiet effektivt fikk fjernet arveavgiften slik at Ola og Kari Nordmann nå slipper å betale enorme summer til staten hvis de arver barndomshjemmet som har vært eid av familien i flere generasjoner.

Stolthet

Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet fra 2013 til 2020 fikk redusert formuesskattesatsen fra 1,1 prosent til 0,85 prosent, samtidig som vi økte bunnfradraget fra 870.000 kroner til 1,5 million kroner.

Store deler av disse skattelettelsene gikk til pensjonister som hadde spinket og spart gjennom et langt og hardt liv.

Jeg skulle selvsagt ønske at vi hadde fått til enda mer enn vi gjorde, også for næringslivet.

Går glipp av kapital

Den totale beskatningen av norske eiere må som Sissener påpeker sees i sammenheng. Når formuesskatten tvinger bedriftseiere til å ta utbytte fra selskapene sine utløser dette også en betydelig utbytteskatt. Den høye norske beskatningen av jobbskapere fører til at norske gründere og investorer flyttet til land med gunstigere rammebetingelser.

Dette gjør at Norge på lang sikt går glipp av kapital som kunne gått nye og sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Ingen isolert øy i verden

Norge er ikke en isolert øy i verden, og konkurrerer med andre land om å ha de beste skattebetingelsene. Verken Danmark eller Sverige har formuesskatt.

De to største markedsøkonomiene i verden, USA og Kina, har heller ikke formuesskatt.

Europas største økonomi Tyskland har diskutert formuesskatt, men konklusjonen fra en studie som ble gjennomført i 2018 viste at formuesskatten kan ha en betydelig negativ innvirkning på økonomisk aktivitet, økonomisk vekst, investeringer og sysselsetting.

En lokal skatt

Det er viktig å være klar over at formuesskatten i stadig større grad har blitt en lokal skatt. Av den gjenstående satsen på 0,85 prosentpoeng går faktisk hele 0,7 prosentpoeng til kommunene, og dette er bakgrunnen for at Bø kommune i Lofoten nå kan gi sine innbyggere betydelig redusert formuesskatt. Det vil ikke overraske meg hvis flere kommuner nå tenker de samme tankene - noe blant annet Tvedestrand Frp har tatt til orde for.

Det er selvsagt en forskjell mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. De totale skatte- og avgiftslettelser fra 2013 og til og med 2020-budsjettet var på mer enn 25 milliarder kroner.

NM i skatteskjerpelser

Dette er mye penger som kommer folk og næringsliv til gode. Med venstresiden får vi nærmest et NM i skatteskjerpelser hvor Ap lover 10 milliarder merer i skatte- og avgiftsskjerpelser, SV høyner til mer enn 20 milliarder kroner, MDG vil ha 30 milliarder kroner mer, før Rødt stikker av med NM-gull i skatteskjerpelser med hele 40 milliarder kroner.

Venstresiden sier at de ikke vil ramme folk flest når de vil heve skattene.

Det må bety at venstresiden vil øke skattene for næringslivet, og dermed gjøre det vanskeligere for det private næringslivet å skape nye jobber i Norge. Jobber vi sårt trenger i situasjonen landet vårt nå er i.

Jeg er glad for at Frp kommer på sisteplass i dette NM, til glede for folk flest og næringslivet.