- Det Elon Musk har fått til med Tesla, kan Bård Eker få til med ferger

Trafikken i storbyene skal reddes med el-ferger fra Fredrikstad - her er Bård Ekers nye plan.

AKER BRYGGE (Nettavisen Økonomi):

- Det Elon Musk har fått til med Tesla, kan Bård få til med ferger.

Det sier Anders Lier, investor, styreleder og medgrunnlegger av såkornfondet akselleratorprogrammet Katapult Ocean. Eker eier Hydrolift Smart City Ferries, et av 12 selskaper valgt ut av såkornfondet blant over 800 nystartede virksomheter som utvikler bærekraftige løsninger for havet. Katapult Ocean støtter virksomhetene med finansielle midler og kompetanse i en oppstartsfase.

Nettavisen Økonomi treffer Bård Eker på Aker Brygge i Oslo, der han denne uken presenterte sine nye planer for investorer, partnere og forretningsforbindelser. Bård Ekers nye forretningsidé er å utvikle selvkjørende elektriske ferger beregnet på storbyer verden rundt. Ambisjonene er skyhøye, men ikke urealistiske, skal vi tro investorgruppen

- Vi har jobbet i 35-40 år med banebrytende produkter, 60-70 prosjekter i året. Nå er vi sugne på å gjøre noe nytt, og har derfor spunnet ut et eget selskap, sier Bård Eker.

FERGE-PLANER: - I tett befolkede byer hvor smogen henger over, trenger de en hvit svane som ikke spyr ut dritt, sier designer Bård Eker. Foto: Morten Solli

Nettavisen møter Eker sammen med Maren Hjorth Bauer, CEO og medgrunnlegger av Catapult Ocean, og fondets styreleder Anders Lier.

Lier og Hjorth Bauer er begge medgrunnleggere av fondet, sammen med Tharald Nustad og Haakon E. Brunell.

- Vanligvis går Katapult Ocean inn i senere-fase selskaper, men dette var en så spennende mulighet at vi ikke kunne la den gå forbi oss. Kombinasjonen av Ekers teknologi og vår erfaring med å støtte selskaper i vekstfase blir svært spennende, sier Maren Hjorth Bauer.

Fra superbiler til byferger

I årtusenets første tiår ble industridesigneren fra Fredrikstad kjent for et deleier-eventyr i det svenske superbil-konseptet Koenigsegg, et forsøk på å redde svenske Saab, en motorsport-karriere og en utpreget forkjærlighet for raske biler.

Mindre kjent er kanskje at han har designet barnevogner for norske Stokke og en kuvøse for voksne pasienter med farlig smitte (se bildet under).

EKERS KUVØSE: Epiguard i Torsnes med ny kuvøse for smittefarlige pasienter. Fra venstre: Victor Rosenvinge, Thomas Hansen, Magnus Lia, Vic Dahlstrøm, Markus Schille, Marthe W, Solli, Raymond Hissingby, Robert Silesius, Jonas Berg og Erik Skaarnes fra Eker Design. I kuvøsen: Bård Eker. Foto: Foto: Geir A. Carlsson (Fredrikstad Blad)

Men det er designer Eker er, og først og fremst har han gjennom mange år bygget båter for sitt heleide Hydrolift og andre oppdragsgivere. Eker eier bedriftsgruppen Eker Group som inkluderer Eker Design.

Fakta Hydrolift Smart Ferries ↓ Skal utvikle elektriske selvkjørende ferger beregnet på storby-trafikk Ledes av designer Bård Eker og Einar Mj. Brenne

El-ferger ment å redusere forurensing og kostnader - 2,1 mrd. mennesker bruker båt som transportmiddel årlig, ifølge Hydrolift.

Fergene skal være modulære, elektriske og selvkjørende - produseres lokalt og lisensieres til FaaS (Ferry as a Service).

Første pilot er stipulert til andre kvartal 2020.

Globalt nettverk gjennom såkornfondet Katapult Ocean

Eker, fra fergebyen Fredrikstad, har aldri laget ferger før, men har massiv erfaring fra båtbygging, også spesialbåter som redningsskøyter og patruljebåter.

- Nå må vi gjøre noe teknologisk nytt - vi skal sette sammen en selvkjørende elektrisk ferge, så kan vi frelse verden litt samtidig, sier Eker.

Verden trenger slike produkter, og det er også viktig å vise andre at det er mulig å lage dem, mener designeren:

- I tettbefolkede byer hvor smogen henger over, trenger de en hvit svane som ikke spyr ut dritt, et symbol som kan inspirere andre til å gjøre det samme. Dette er ambisjonen vår.

To år fram - eller før

Elvene i de store byene blir ikke godt nok utnyttet og kan avlaste trafikken på veiene. Dette prosjektet kan bidra til smartere mobilitet i byer, tror Maren Bauer Hjorth.

- Elvene i de store byene blir ikke godt nok utnyttet og kan avlaste trafikken i veiene, sier hun.

- New York er en kjempemulighet, skyter Bård Eker inn.

Investorgruppen og designeren er ikke helt samkjørt på når de første el-fergene skal se dagens lys.

- Vi jobber nå med å sikre de første pilotkundene, deretter er det nok et par år fram, sier Bård Eker.

- Å nei, Bård, det går nok fortere enn det, sier Anders Lie.

- I San Francisco er det allerede selvkjørende biler. På fjorden er det enklere trafikale forhold med færre hindringer, så det er i grunnen snakk om å legge inn software for selvkjøring i båtene, det er ikke verre enn det, utdyper han.

FINANSIERER ELFERGA: Maren Hjorth Bauer, CEO i Katapult Ocean (i midten), fondets styreleder Anders Lier (t.v.) og Bård Eker (t.h.) har klokkertro på at selvkjørende elferger er fremtiden. Foto: Morten Solli

Bygges som legoklosser

For å tilrettelegge for tilpasninger lokalt, skal fergene utvikles etter modulprisnippet:

- Det blir som legoklosser. Ut fra modulen gjenbruker vi så mye som mulig av de tunge kostnadkrevende systemene. Når vi så får testet dem, forbedrer vi modulene. Det er på samme måte som at man gjør bilene gradvis mer autonome. Vi må lære underveis, sier Eker.

- Det er trolig andre enn dere i verden som tenker på det samme?

- Vi er nok ikke alene, nei, og det er bra! Tiden er moden nå, så vi kan ikke vente lenger. Jeg håper Anders har rett, at det går fortere enn to år, sier Eker.

- Er det god nok tilgang på kapital til å gjennomføre et så ambisiøst prosjekt?

- Vi vet at det er stor interesse for dette, så det skal nok gå bra, sier Maren Hjorth Bauer.

Anders Lie fremhever Hydrolift som et selskap som har bevist lenge at de kan bygge sjødyktige og raske båter.

- De kan virkelig bygge båter. Og vi tror at Bård med sine visjonære ideer og sin gjennomføringskraft får til dette. Det er spennende for oss å være med som investorer, sier Lier.

Fakta Katapult Ocean ↓ Katapult Ocean ble startet i 2018 av Maren Hjorth Bauer (CEO), Tharald Nustad, Anders H. Lier og Haakon E. Brunell. Teamet består av av Ingrid Kylstad, Ross Brooks, Erika Heine Montague, Rikke Hegge Jørgensen og Jakub Pawlak





Såkornsfond og akselleratorprogram som investerer i teknologiselskaper som jobber med bærekraftige løsninger for havet





Har hittil investert i snaut 40 millioner NOK i 23 selskaper fra 14 land





Har bygget et globalt økosystem av mentorer, partnere og investorer for å støtte selskapene - en sentral aktør globalt i den blå økonomien

Begynner lokalt

Selv om målet er å bli global, handler prosjektet nå om å finne byer eller kommuner som er interessert i å være med.

- Vi har kontakt med tre-fire norske kommuner som ser etter en løsning på elektriske byferger. Vi må finne ut av modulsystemet og hvordan vi prioriterer arbeidet - er det riktig å bygge piloten i Norge eller i en utenlandsk by først? Slike ting, sier Eker.

Det kan være forskjell på lokale krav, og det haster med å opprette kontaktnettet. Men Norge er kjent for elbil-suksessen, og det har skapt kompetanse som også trekker til seg interesse utenfra:

- Dette kan bli en global eksportvare. Vi er lengst fremme i verden. Tyske ladestasjonsselskaper kommer til oss nå for å lære, sier Anders Lier.

- Jeg er overbevist om at det kommer noe godt ut av den satsingen som har vært gjort i Norge. Foreløpig har vi disse investorene, og så skal vi bygge dette. Vi trenger strategiske partnere og langsiktig samarbeid, sier Bård Eker.

Ifølge Lier er interessen for prosjektet mer enn stor nok til å sikre de nødvendige investeringene. Fondet representerer nå 16 investorer fra seks land, men det er også åpent for å ta inn investorer som støtter fergeprosjektet direkte.

- Katapult Ocean forvalter kapital på vegne av investorer i Europa og Singapore. En viktig del av det vi støtter selskapene med i løpet av akselleratorprogrammet er å koble selskapene med relevante investorer fra vårt globale nettverk. Nå blir det en viktig oppgave å trekke flere investorer til dette caset, sier Maren Hjorth Bauer.