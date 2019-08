- Det er ikke likegyldig hvem som kjører bestefar til sykehuset eller barna til skolen

1. juli 2020 blir drosjenæringa i Norge deregulert. Frislippet vil gi høyere priser for passasjerene og dårligere lønninger for sjåførene.

Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo

Drosjene spiller en viktig rolle i hele Norge. Hver dag sørger de for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kommer seg til og fra skolen. De transporterer eldre ut av hjemmet og pasienter til behandling på sykehuset. Kvelder og netter kjører de oss trygt hjem fra byen, tidlige morgener henter de oss hjemme. Og når tida ikke strekker til, hjelper de oss så vi kan rekke møtet, barnehagen eller toget.

Oslo har altfor mange drosjer

I Oslo har drosjene en omsetning på over to milliarder kroner. De er en stor og viktig næring for byen.

Men de siste åra har ventetida mellom hver passasjer blitt lenger og lenger. Flere og flere drosjer kjører på måfå rundt i Oslo sentrum på jakt etter kunder. Andre står parkert på tomgang. Mer enn halvparten av tiden kjører Oslos drosjer uten passasjerer.

For å få det til å gå rundt, har drosjeselskapene økt prisene. Oslo har nå landets høyeste drosjepriser. Men dette er ikke bare et Oslo-problem.

Over hele landet har drosjeprisene steget tre ganger mer enn prisveksten i samfunnet. Passasjerene er misfornøyde med de høye prisene. Sjåførene er misfornøyde med den lange ventetida mellom turene - og mange dyktige sjåfører har forlatt yrket.

Hovedproblemet er at Oslo har for mange drosjer og at dette gir for lave inntekter per drosje.

Slutt på drosjeløyver

Fra 1. juli 2020 blir det enda verre.

Da fjerner samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) muligheten som kommunene har i dag til å regulere drosjemarkedet og legge begrensinger på antallet drosjer (de såkalte drosjeløyvene). Drosjene vil dessuten ikke trenge å tilhøre en sentral lenger, de kan i stedet operere helt på egenhånd.

Regjeringa legger med andre ord opp til fullt frislipp.

Konsekvensen blir enda flere drosjer og flere selvstendige sjåfører. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) vil frislippet gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår, høyere priser og vanskeligere kontroll med skatter og avgifter.

Jeg frykter en hel næring vil bli kjørt i grøfta.

Færre drosjer er løsningen

Problemene i drosjenæringa kan løses. Men det må skje gjennom å regulere, ikke ved å slippe markedskreftene fri.

Markedet kan være en god tjener, men ingen herre.

Vi trenger ikke flere drosjer i Oslo, vi trenger færre. Færre drosjer vil gi mindre ventetid for sjåførene, mer kjøring, flere passasjerer og dermed økte inntekter per sjåfør. Det vil igjen kunne gi bedre lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene og lavere priser for passasjerene. I tillegg vil sjåføryrket bli mer attraktivt, det vil igjen gjøre det lettere å rekruttere og beholde dyktige sjåfører og luke ut useriøse aktører.

FrP er på lag med markedskreftene, ikke arbeidsfolk

FrP og regjeringen har gang på gang vist at de er på lag med markedskreftene, og ikke på lag med vanlige arbeidsfolk.

De har utvannet arbeidsmiljøloven, anerkjent det uorganiserte arbeidslivet og svekket treparts-samarbeidet. Nylig varslet de at landets bussjåfører mister frikortet som gir dem rett til å reise gratis med buss i fylket de arbeider i.

I fjor ville de sette 700 norske sjøfolk som arbeider på Color Line-fergene mellom Oslo og Kiel igjen på land. Og de vil ikke gi lavtlønte pensjon fra første krone de tjener. Nå er det drosjesjåførenes tur.

Drosjenæringa har allerede brutt sammen i mange storbyer utenfor Norge. Nå kan samme feil gjøres her hjemme. Kommunene bør fortsatt ha mulighet til å regulere drosjenæringa og sette et tak på hvor mange som kan kjøre drosje.

Det er ikke likegyldig hvem som kjører bestefar til sykehuset eller barna til skolen.