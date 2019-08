- Det er panikk i regjeringen, og velgerne flykter fra regjeringspartiene

De styrende politiske koryfeene i Tigerstaden har glemt hvem de er valgt av for å representere.

Av Trym H. Aafløy, leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen.

Velgerne er blitt et nødvendig onde for de styrende klasser. Heldigvis trenger de brave politikerne bare forholde seg til allmuen en gang hvert annet år. Valgkampen - et ork - innimellom all styringen av landet, fylker og kommuner.

Vil ikke mer

Men denne gang har makten gjort opp regning uten vert. Stadig flere velgere vil ikke mer. De vil ha seg frabedt å bli behandlet av politikerne som en umælende masse som avgir sine stemmesedler omtrent som ved siste valg. Vi finner oss ikke lengre i det. I å bli ignorert, oversett, latterliggjort og irettesatt. Fordi vi påpeker en urett som rammes av velgere - av mennesker over hele landet.

Derfor er bompenge-opprøret blitt et nasjonalt opprør. En grasrotbevegelse som engasjerer svært mange - enten man er for eller imot.

Man er plutselig redde for taburettene sine - for seter, posisjoner og politiker-gasjer

For oss som protesterer mot de mange og høye bomregningene, er det oppfattelsen av et massivt økonomisk overgrep som engasjerer og provoserer.

- Vi har fått nok

Et helt nytt skattesystem på siden av det legitime, egentlig skattesystemet i Norge. Et nytt skattesystem som ikke er rettferdig - og der skatten til felles velferdsgoder ikke fordeles blant alle skatteytere i kongeriket.

Men nå har vi fått nok. Vi protesterer. Og vi er blitt så mange at vi utgjør en forskjell. De 11 kommunene og fire fylkene der Folkeaksjonen stille lister bærer bud om at velgerne krever endringer. Magne politikere skal ut etter valget - og nye folkevalgte vil komme inn i stedet.

Det har utløst denne panikken blant de styrende partier. Derfor holdes det krisemøter i øst og vest i sfæren rundt regjeringspartiene. Man er plutselig redde for taburettene sine - for seter, posisjoner og politiker-gasjer.

Overbuds-kampanje av valgløfter

Derfor ser vi nå også i valgkampen en hodeløs overbuds-kampanje av valgløfter som ikke forekommer i noen valgprogrammer - der de styrende partiene kommer med det ene milliardløftet etter det andre. Velgerne er plutselig blitt viktige. Velgerne skal tilfredsstilles - velgerne er plutselig Kongen. Ryktene om regjerings-exit sitter løst - nå skal det reageres kraftig. For bilistenes del.

Velgerne vil ha seg frabedt å bli behandlet av politikerne som en umælende masse som avgir sine stemmesedler omtrent som ved siste valg

Ikke fordi partiene har så lyst til dette - nei, for bare få måneder siden var det knapt noen i regjeringspartiene som brydde seg om bompenger.

Taushet fra de som har forsømt seg

Bilistene syter - de har råd til å betale - bypakkene må jo finansieres og forurenser må betale. Argumentene kom fra de fleste partier. Eller også bare taushet. Fra de som hadde forsømt seg.

Faktum er at det er Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og våre velgere å takke for denne endringen i Norges bompenge-politikk. Vi har fått en rekke innrømmelser, og det allerede før vi har vunnet et eneste valg.

Når vi har klart dette uten å være med i noen styrende organer - tenk på hva vi kan få til når dere faktisk velger oss inn i kommunestyrer og fylkesting. Det er ingen grunn til å stemme noe annet enn FNB.

Vår politikk virker - allerede før valget har vært avviklet. Godt valg!