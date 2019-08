Kommuneøkonomien har de siste årene vært den beste på over 10 år. De rødgrønne kommunepolitikerne har dessverre, og paradoksalt, økt eiendomsskatten i takt med at regjeringen har styrket kommuneøkonomien.

Av Siv Jensen, partileder i Fremskrittspartiet og finansminister

Dette er årsaken til at Frp og regjeringen har funnet det helt nødvendig å sette ned foten for skattehungrige kommunepolitikere.

Kommunene trenger ikke pengene. Kommune-Norges overskudd ville vært 4,5 milliarder kroner selv uten eiendomsskatten i fjor. I gjennomsnitt hadde norske kommuner et overskudd på 2,6 prosent i fjor, tilsvarende 12 milliarder kroner.

Det betyr at selv om Kommune-Norge hadde slettet hele den samlede skatten på bolig på 7,5 milliarder kroner, ville overskuddet samlet likevel vært 4,5 milliarder kroner.

Oslo har gått med store overskudd over flere år, og ville i 2018 gått med 2,7 milliarder kroner i overskudd. Uten eiendomsskatt.

Det viser at eiendomsskatten er unødvendig, og ikke nødvendigvis går til bedre tjenester, men at det er penger som tas fra folks lommebøker og settes rett inn på kommunenes konto.

Disse kommunene burde gi pengene tilbake til innbyggerne.

Eiendomsskatten er usosial

Eiendomsskatt tar ikke hensyn til inntekt. En minstepensjonist kan få like høy eiendomsskatt som en familie med to gode inntekter. Jeg mener at folks hus og hjem ikke skal være et skatteobjekt.

Jeg kaller det politisk latskap å løse problemene til kommunen ved å sende regningen til innbyggerne

Noe av de største skrekkeksemplene fikk vi i 2017. Vi så hvordan småbarnsfamilier måtte ta barna ut av barnehage. Helt vanlige folk, i vanlige boliger, med boliggjeld, mottok innkrevinger på 21.000 kroner i Bodø som styres av blant annet AP og SP. Dette samtidig som tallene for 2016 viste rekordoverskudd i norske kommuner.

Kommunene har allerede fått betalt

Velferdstjenestene har alle kommuner råd til fordi innbyggerne allerede har betalt for det. Kommunene får allerede skatteinntekter fra sine innbyggere, sammen med tilskudd fra staten. Dette er penger som skal gå direkte til primærtjenester som blant annet skole, helsetjenester og barnevern. I tillegg så tar kommunene betalt for vann, avløp og renovasjon etter selvkostprinsippet.

Å innføre eiendomsskatt er som å ta betalt for en tjeneste to ganger. Innbyggerne har allerede betalt skatt til kommunen de bor i, og kommunene skal gi innbyggerne sine de primærtjenestene man har krav på.

Politikere som mener at innbyggerne må betale en gang til har ikke gjort en god nok jobb.

Høy eiendomsskatt vitner først og fremst om dårlig økonomisk styring og ledelse, ikke dårlig kommuneøkonomi. Det handler om prioriteringer. Jeg kaller det politisk latskap å løse problemene til kommunen ved å sende regningen til innbyggerne.

Eiendomsskatten utgjør lite penger for en kommune

Eiendomsskatten utgjør en veldig liten del av inntektene til kommunene. Men det utgjør mye for flere husstander. Eiendomsskatten på hus og hytter utgjør bare 1,6 prosent av de frie inntektene til kommunene.

Samtidig har norske kommuner et stort potensial for å få mer velferd for skattebetalernes penger. Omstillingsmulighetene er utregnet til å være på i snitt 12 prosent.

Derfor er det rart at venstresiden sier at eiendomsskattekutt betyr dårligere eldreomsorg, barnehagetilbud eller skoler. Du bør stille dem spørsmålet: Hvorfor er det der du vil kutte kostnader dersom man får mindre penger?

Mange kommuner klarer seg uten

Jeg har fortsatt tilgode å se den kommunen som har løst sine utfordringer fordi de tar inn eiendomsskatt. Tvert om ser vi at kommuner uten denne usosiale skatten leverer vel så bra tjenester som kommuner med eiendomsskatt.

Se til Os eller Sandnes eller Ullensaker, de klarer seg uten eiendomsskatt og leverer gode tjenester. De har også Frp-ordførere. Får de fortsette etter valget blir det fremdeles ingen eiendomsskatt.

Hva skjer med eiendomsskatten nå?

Neste år må 60 kommuner sette ned eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille, samtidig som det innføres en obligatorisk 30 prosent-rabatt i eiendomsskattegrunnlaget. Dette er et klart signal til kommunene at eiendomsskatten skal ned.

Boligen din skal være hjemmet ditt. Ikke et skatteobjekt

I regjeringsplattformen har vi fått med de andre partiene på at vi skal videre ned til maks 4 promille.

Da vil så mange som 1/3 av alle kommunene med eiendomsskatt være nødt å kutte i eiendomsskatten på grunn av Frps gjennomslag i regjering. Det er en seier for folk flest.

Våre ønsker for eiendomsskatten

Boligen din skal være hjemmet ditt. Ikke et skatteobjekt. Folk investerer i bolig og hytter av hensyn til egen families velferd. Eiendomsskatten er usosial, urettferdig og unødvendig. Derfor går vi til valg på å redusere eller fjerne den i din kommune.

For Frp er det viktig med lavere skatter og avgifter. Vi har allerede senket skatten for en vanlig familie med 10.000 kroner årlig.

Vi skal fortsette å kjempe mot den usosiale eiendomsskatten. Det har lenge vært en av våre aller viktigste saker.

Stemmer du Frp får du kommunepolitikere som kommer til å jobbe for at du får en færre faktura å tenke på.